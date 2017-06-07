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Сергей Кунцевич рассказал о пытках в СИЗО КГБ

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  • 7.06.2017, 11:13
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Сергей Кунцевич

Во время допросов политзаключенного пытали неизвестные в черной униформе и в масках.

Один из белорусских патриотов Сергей Кунцевич, которому 2 июня изменили меру пресечения на подписку о невыезде, рассказал правозащитникам о том, что во время допросов в СИЗО КГБ его пытали неизвестные лица в черных масках. Сайт spring96.org опубликовал фрагмент из видеозаписи сообщения Кунцевича.

В частности, Сергей Кунцевич сообщил, что в ходе допроса в здании КГБ Беларуси, который проходил в отсутствие адвоката, лица в черной униформе и в масках, когда комнату для допроса покинули следователи, нанесли несколько ударов по телу, один из них после этого 3- 4 раза использовал в отношении него электрошокер, воздействуя на левую ногу в течение 30-40 секунд. Это приносило сильные физические страдания.

По факту пыток было подано заявление на имя начальника Следственного комитета Республики Беларусь, в которой Кунцевич просит провести проверку по изложенным фактам, направить его для прохождения судебно-медицинской экспертизы и возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ и МВД, виновных в применении пыток и жестокого обращения.


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