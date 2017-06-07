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Снявшую на видео милицейский беспредел в метро минчанку задержали

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  • 7.06.2017, 12:19

Людмилу Синюк обвиняют в «нецензурной брани».

Жительница Минска Людмила Синюк, которая сняла видео жесткого задержания в минском метро, задержанна за нецензурную брань, сообщил Свaбодзе ее друг. Милиционеры в форме забрали женщину с работы, теперь ее обвиняют в мелком хулиганстве, отвезли в отделение на площади Ленина.

«Просто пришли и задержали. Сказали, словно «нецензурная брань» там на видео, и за это ее забрали. Я только не понимаю, как они вообще вычислили, что это она снимала», - говорит Свaбодзе друг Людмилы.

19-летнего минчанина, которого после инцидента с участием милиционеров и охранников метро задержали на станции «Октябрьская», освободили из-под стражи, обязав его являться на вызов к следователю. Побили его законно, объяснял министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

Внимание: сцены насилия и нецензурная лексика!


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