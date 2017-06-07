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Легендарные карты Лапина появятся в продаже в июне

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  • 7.06.2017, 19:32
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ФОТО: «Радыё Рацыя»

Игральные карты с изображениями королей Речи Посполитой были очень популярны в первой половине ХХ века.

Уникальные игральные карты фабрики Лапиных из Гродно появятся в продаже в конце этого месяца. Над переизданием карт, что в первой половине ХХ века выпускались на гродненской фабрике игорных карт Лапиных, несколько месяцев работала компания «А4» во главе с Антоном Янковским, передает «Радыё Рацыя».

- Переходим на финальную стадию. Мы уже решили все с бумагой, цветом, как будут выглядеть карты, колоды по качеству. На днях ждем готовый последний экземпляр из типографии, который утвердим, а после этого отдадим в печать. И теперь параллельно занимаемся договором и определением даты презентации игры. Первой и главной станет презентация в Гродно. Также, я думаю, в скором времени мы сможем показать вид колоды, кожаного чехла, сообщим дату, когда эти карты можно будет увидеть, поиграть в них и приобрести, - рассказал Янковский.

Карты уникальные тем, что на них нанесены изображения Казимира Великого, Стефана Батория, Сигизмунда Августа, Яна Собеского, присутствующих в колоде в виде королей. Особенностью этих карт является и то, что им нет аналогов на территории современной Беларуси.


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