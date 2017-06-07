Снявшую на видео милицейский беспредел минчанку оштрафовали 22 7.06.2017, 19:57

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Людмила Синюк получила штраф в 230 рублей за «нецензурную брань в общественном месте».

Об этом tut.by сообщила помощник председателя суда Центрального района Минска Елизавета Лякса.

В суд Центрального района Людмилу Синюк доставила милиция. Это произошло в первой половине дня 7 июня.

— Я в командировке, но она мне позвонила на мобильный. На выходе из метро, когда она шла на работу, ее остановили трое милиционеров, предложили проехать с ними. Сейчас она в суде Центрального района, читает свое дело, — около полудня рассказал Виктор Паланейчик, директор концертного агентства «Аквариум ВС», где работает Людмила.

Позже в тот же день помощник председателя суда Центрального района Елизавета Лякса сообщила , что Людмила Синюк получила штраф в 10 базовых величин (230 рублей) по статье 17.1 КоАП «Мелкое хулиганство» за нецензурную брань в общественном месте.

Напомним, в конце мая в интернете появилось видео, как шестеро сотрудников милиции жестко задерживали парня в вестибюле метро. Оно разошлось по соцсетям, собрав только во «ВКонтакте» почти 160 тысяч просмотров.