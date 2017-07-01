Снос домов в Тракторном: одни плачут, другие готовы уезжать 17 1.07.2017, 10:25

2,313

Фото: kp.by

29 июня в Тракторном поселке под Минском начали сносить дома.

Пока в планах снести только десять, жителей из них давно переселили в новые квартиры. Это 10 домов в пределах улиц Щербакова, Клумова, Стахановской и Чеботарева. Из них пока снесли только два. В течение лета собираются разрушить и остальные восемь. Пока на их месте просто разровняют землю и посеют траву - инвесторов для строительства еще не нашли, пишет kp.by.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Некоторые другие двухэтажки в поселке тоже снесут, но чиновники не могут сказать, когда конкретно это произойдет. В целом весь поселок Тракторостроителей под снос пока не запланирован.

Некоторые жители поселка и просто неравнодушные минчане против сноса зданий. Они считают, это важная часть истории жизни города - дома там строили пленные немцы еще в конце 40-х годов прошлого столетия.

Фото: Александра КВИТКЕВИЧ

Администрация Партизанского района решила провести встречу с недовольными и объяснить, что же и когда будут делать в Тракторном поселке.

На собрание пришло примерно 40 человек - жители квартала и общественные активисты.

- Нам поступило коллективное обращение от жителей квартала. И мы решили собрать вас, чтобы довести до вас позицию администрации и выслушать вашу позицию, ваше мнение, - объяснили представители администрации Партизанского района.

Здесь собрались не только те, кто хочет сохранить этот уголок Минска, но и люди с диаметрально противоположным мнением. Те, кто живет в аварийных домах, считают, что их нужно снести, а жильцов - переселить в новые квартиры с нормальными условиями.

- Наш дом рассыпается на глазах. Мы живем на первом этаже в доме на Чеботарева, 23, вот пришли соседи мои, и они подтвердят, что пол под нами проваливается, - жалуется мужчина. - Снесите наш дом уже скорее, раз довели его до такого состояния. Защитники квартала пусть приедут и поживут у нас… А я готов ехать в каменные джунгли, в эту вашу Каменную Горку!

- Зайдите ко мне в ванную, там слизней по вечерам увидеть можно! - добавил мужчина в синей майке.

В ответ на это выступила другая женщина, тоже жительница одного из домов поселка. Она не стала ждать, пока ей дадут слово, и просто стала громко говорить.

- Я - частный собственник, хочу сохранить свою квартиру именно в этом районе. Мы специально покупали квартиру именно тут. Здесь просто прекрасные закаты! Я даже думать не хочу, что больше никогда их не увижу, - говорила она. - Мы с дочерью плакали, когда смотрели, как сносят дома.

Женщина предложила выселить жильцов аварийных домов, дать им нормальные квартиры, но квартал не сносить, а реставрировать. Чиновники ответили, что это очень дорого. В двухэтажках сгнили перекрытия, их нужно менять, коммуникации - тоже. Проще даже заново построить такие дома, чем эти ремонтировать.

- План по сносу этого района был утвержден в 2007 году, - сказали представители администрации. Мол, что теперь уже решать, если все решили 10 лет назад.

Фото: Александра КВИТКЕВИЧ

Еще одного жителя поселка очень мучил вопрос, когда же все-таки его дом снесут, а его переселят. Представители администрации ответили, что это неизвестно - пока вопрос решен только с десятью домами. В ответ на этот уклончивый ответ мужчина встал и демонстративно ушел.

В результате каких-то решений на собрании принято не было. Присутствующим сказали, что собрали их здесь не для обсуждения, а для информирования. И все дома, которые запланировали снести, снесут.