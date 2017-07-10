Гомельские рыбаки вышли на акцию против аренды реки Сож 1 10.07.2017, 7:49

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Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Рыбаки устроили флешмоб на набережной в Гомеле.

В субботу у причала на набережной реки Сож в Гомеле группа местных рыбаков устроила флешмоб, чтобы выразить свой протест против идеи властей сдать в аренду участок реки. Рыбаки, некоторые из которых приплыли на акцию на лодках, а кто-то даже со всей семьей, выстроились вдоль берега с табличками «Я против аренды реки Сож», сообщает kp.by.

Против аренды Сожа собрали больше четырех тысяч подписей

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

В конце июля в Гомельском облисполкоме запланировано проведение аукциона по выбору арендатора, но рыбаки считают, что нельзя сдавать реку в аренду. Инициативная группа собрала уже больше четырех тысяч подписей против планов властей. Коллективное обращение отправят в администрацию Лукашенко и Министерство сельского хозяйства. Известно, что подготовлен проект указа президента, который запретит сдавать реки в аренду. Но пока он не подписан, местные власти спешат найти арендаторов и заключить договора сразу на 25 лет, и они не попадут под действие нового указа, уверены рыбаки.

Некоторые пришли на акцию семьями

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

- Промысловый лов экономически себя не оправдывает, другими словами - это узаконенное браконьерство. А любительское рыболовство - это единственный доступный вид отдыха, который может себе позволить значительная часть мужчин. Пусть денег за рыбалку с нас пока не берут, но арендатор действует так, что в реке просто не остается рыбы, ее уже практически нет. И рыбаков на берегу становится все меньше. Да и если бы в магазинах была местная рыба, но нет: купить хороших сома, щуку, практически невозможно. Так какой экономический эффект от арендаторов? - говорит рыбак Дмитрий Уклейко.

Рыбаки выстроились вдоль берега с табличками

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

Участники акции считают, что и в принципе сдавать водоем в аренду власть не имеет права:

- Это то, что принадлежит народу. Сдавать в аренду часть реки - то же самое, что сдавать часть улицы!

Напомним, недавно в Мозырском районе возник конфликт между властями и жителями города из-за сдачи в аренду 91 км реки Припять. Более 7 тысяч человек подписались под обращениями и петициями к властям с требованием не отдавать реку в аренду. Несмотря на это, в Мозырском райисполкоме прошел аукцион по определению арендатора, конкурс выиграл единственный участник - районная организация Белорусского общества охотников и рыболовов.

Из-за арендаторов в реках исчезает рыба, считают участники флешмоба

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

Но вскоре активистам пришло письмо из Минсельхозпрода, в котором говорилось, что подготовлен проект нормативного правового акта, исключающий возможность предоставления в аренду всех водотоков: рек и каналов. Проект направлен для рассмотрения президенту, и до принятия решения проекты договоров аренды рыболовных угодий, предусматривающие предоставление в аренду рек и каналов, Минсельхозпрод согласовывать не будет.