РПЦ требует допросить Михаила Горбачева по делу о царских останках 3 10.07.2017, 18:29

Церковная комиссия и «патриотическая общественность» направили свои вопросы СК РФ.

Епископ Тихон (Шевкунов), который от имени РПЦ сопровождает следствие по делу о предполагаемых останках последнего российского императора и его семьи, сообщил о скорой публикации церковными СМИ материалов Следственного комитета (СК), которые удалось получить в ходе нового расследования 2015-2017 годов. Церковная комиссия и «патриотическая общественность» направили свои вопросы СК, сообщает ng.ru.

Среди требований Церковной комиссии по изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом, под номером 11 в разделе «Историческая экспертиза» значится следующее: «Получить показания М.С. Горбачева, бывшего генерального секретаря ЦК КПСС, о том, было ли заинтересовано руководство СССР в закрытии вопроса об убийстве царской семьи?»

В документе, предназначенном для СК РФ и опубликованном на сайте pravoslavie. ru, которым руководит Тихон (Шевкунов), содержится раздел «Вопросы следствию по «Екатеринбургским останкам» от представителей патриотической общественности, много лет занимающихся темой убийства царской семьи». В этом разделе собраны различные конспирологические версии и апокрифы, бытующие в среде национал-монархистов на протяжении многих лет, которые следователям предложено прокомментировать. Среди версий есть и те, которые прямо указывают на ритуальный характер убийства последнего русского императора и его семьи. «Кто и с какой целью написал на стене подвала Ипатьевского дома четверостишие из стихотворения Г. Гейне о царе Валтасаре? Проводится ли современным следствием исследование всех кощунственных граффити, которые были зафиксированы следствием Н.А. Соколова (белогвардейский следователь, в 1918 году изучавший дело о расстреле царской семьи – «НГ») на стенах Ипатьевского дома? Есть ли у следствия иное объяснение «каббалистическим знакам», которые расшифровал Энель (Скарятин) (белый эмигрант, оккультист и антисемит, автор версии о ритуальном убийстве царской семьи «семитами-каббалистами», которая затем была взята на вооружение нацистскими идеологами – «НГР»)? Проводилась ли экспертиза этих знаков экспертами?» – спрашивают у СК «патриоты».

Шевкунов сообщил, что в число экспертов, которых РПЦ привлекла для работы со следствием, входит главный редактор сайта «Русская народная линия» Анатолий Степанов. Именно этот крайне консервативный ресурс первым написал о том, что РПЦ не отвергает версию о ритуальной расправе над царской семьей.

Вместе с запросом «патриотической общественности» на церковный сайт pravoslavie. ru перекочевали белоэмигрантские апокрифические истории о том, как организаторы расстрела царской семьи Филипп Голощекин и Яков Юровский якобы привезли в Москву большевистскому руководителю Якову Свердлову заспиртованные головы Николая II и императрицы Александры Федоровны. При этом в публикации Голощекин называется Исааком, а Юровский и Свердлов – Янкелями.

Николай II и члены его семьи, расстрелянные в 1918 году в Екатеринбурге, в 2000 году были канонизированы Русской православной церковью.