Как долго будет падать белорусский рубль? 4 11.07.2017, 8:32

4,344

Среди валют стран СНГ и Европы больше, чем белорусский рубль, ослаб в июне только рубль российский.

Впервые после шести подряд месяцев роста белорусский рубль ослабел за календарный месяц: доллар и евро в Беларуси в последней декаде июня сильно подорожали. А в первой декаде июля «зайчик» даже ускорил падение, опустившись до исторического минимума, если судить по валютной корзине Нацбанка, которая никогда до этого столько не стоила. Среди валют стран СНГ и Европы больше, чем белорусский рубль, ослаб в июне только рубль российский, пишет myfin.by.

Именно в фарватере российского рубля и двигалась белорусская валюта, дешевея с ним одновременно. Особенно в конце июня – начале июля, когда корзинная привязка курсовой динамики белорусского рубля сменилась на ориентирование по российскому рублю. Стоимость российской валюты в последние две недели относительно стабильна, тогда как доллар, евро и даже валютная корзина Нацбанка подорожали. Хотя первые две декады июня стоимость валютной корзины была очень стабильной: действовала корзинная привязка, курсы валют колебались в рамках неподвижной корзины.

Особенно сильно вырос в цене евро, который продолжил расти к ослабляющемуся вот уже полгода доллару. Но и доллар – главная валюта учета личных финансов белорусов – выросла за июнь и в первой декаде июля очень сильно, почти на 50% годовых, что сделало убыточными в долларовом эквиваленте срочные рублевые вклады, а долларовые, наоборот, впервые за долгий период оказались очень выгодным вложением финансового капитала.

Июньское удорожание доллара и евро стало самым значительным ростом курсов этих валют за календарный месяц после девальвационного января 2016-го. Белорусский рубль – одна из трех валют (еще таджикский сомони и узбекский сум) среди валют стран СНГ и Европы, которые ослабли к доллару за период с начала года по настоящий момент (по 10 июля).

Динамика главных валют в мире: доллар слабеет, евро растет

Доллар за июнь глобально ослаб на 1,48%: индекс доллара (представляет собой отношение доллара США к корзине из шести мировых валют – евро, японской иене, канадскому доллару, фунту стерлингов, шведской кроне, швейцарскому франку) за месяц снизился с 96,85 до 95,42 пункта. Мировое падение доллара идет уже 6 месяцев, после того, как в декабре 2016-го он достиг 13-летнего максимума (103,29 пункта). За первую декаду июля доллар чуть укрепился, до 95,81 пункта.

Евро, соответственно, вырос за июнь к подешевевшему доллару, с 1,1221$/€ до 1,1412$/€ (по данным ЕЦБ), на 1,7%. Июль пока прошел без заметных изменений: 10-го числа – 1,1387 $/€ по ЕЦБ.

Курсы основных валют и основные финансовые параметры в Беларуси в июне

За июнь доллар в Беларуси подорожал на 3,96% (с 1,8673Br/$ до 1,9413 Br/$, по последним в месяце торгам на БВФБ), это – 47,5% годовых. А за 10 дней июля – еще на 1,65% (до 1,9734 Br/$), а это еще более высокая скорость падения – 60% годовых. Что означает долларовую убыточность срочных рублевых депозитов и, наоборот, сверхвыгодность долларовых вкладов.

Евро за прошлый месяц вырос на 6,04% (с 2,0881 Br/€ до 2,2143 Br/€), или на 72,5% годовых. В текущем месяце впервые с середины прошлого года евро перевалил за 2,25 Br/$ (курс 10 июля 2,2504 Br/$). Средняя скорость роста евро в Беларуси в июле, в первой декаде месяца – тоже, как и у доллара, 60% годовых.

Российский рубль, резко ослабевший к доллару, в Беларуси немного подешевел по итогам июня: курс его упал на 0,41% (с 329,36 Br/100Rr до 327,05 Br/100Rr), или на 8,4% годовых, а в первой декаде июля оставался стабильным.

Значительные проценты роста доллара и евро при небольшом падении российского рубля подняли стоимость валютной корзины Нацбанка – за июнь она подорожала на 2,0% (+24% годовых), за первую декаду июля – еще на 0,84% (+30% годовых). И достигла в сегодняшнем формате (доллар, евро и Rr-рубль представлены в соотношении 3:2:5) пиковой своей стоимости за всю историю существования – 0,2609 пунктов.

«Оцифровав» степень привязки через показатель среднего за месяц отклонения в динамике стоимости валют и валютной корзины, регулятор на 46% из 100% возможных ориентировался при формировании курса белорусского рубля на валютную корзину, на 27% – на российский рубль, а на главные валюты обращал внимание намного меньше, на 13-14% (100% здесь означает абсолютную привязку – не меняющиеся в течение всего месяца курс иностранной валюты или стоимость корзины).

Однако корзинная привязка была только первые две декады июня, но очень плотная: стоимость валютной корзины Нацбанка была очень стабильной, регулятор три недели жестко ориентировал рубль по данному индикатору – курсы доллара, евро и российского рубля эти первые две декады взаимно колебались в рамках неподвижной корзины.

Падение белорусского рубля, то есть рост стоимости валютной корзины, началось с третьей декады июня. Если бы корзина сохранилась в прежней цене, как в первых декадах месяца, то доллар и евро подорожали бы не так сильно, а российский рубль подешевел бы еще больше.

В июле корзинная привязка белорусского рубля сменилась ориентированием на российский рубль: колебания курса российской валюты в первой декаде меньше, чем стоимости валютной корзины (последняя продолжила рост): белорусский рубль пошел в фарватере рубля российского, ослабляясь к доллару и евро.

Белорусский рубль на фоне валют стран СНГ и Европы в июне

Указанное выше мировое ослабление доллара и, соответственно, рост общеевропейской валюты к американской, позволил всем национальным европейским валютам и валютам половины стран СНГ укрепиться к доллару по итогам июня. Упали же к доллару по итогам июня валюты пяти стран СНГ, а больше других – валюты стран «таможенной тройки».

Курсы основных валют и основные финансовые параметры в Беларуси с начала года

Несмотря на июньский рост, за I полугодие доллар оказался единственной подешевевшей из главных иностранных валют в Беларуси, хотя в конце первой декады июля и он стал стоить дороже, чем в начале года. Вложения доллар в этом году пока что самые невыгодные: с учетом инфляции срочные долларовые вклады Br-убыточны. Выгодны оказались только депозиты в евро (которых, однако, в общей массе срочных валютных вкладов совсем немного): прирост их Br-рублевого эквивалента оказался больше инфляции, и даже больше доходности срочных рублевых вкладов.

По состоянию на 10 июля доллар в Беларуси дороже, чем в начале года, на 0,76%, евро – на 10,0%, российский рубль – на 0,86%, валютная корзина Нацбанка – на 2,60%.

Для сравнения, срочный депозит в белорусских рублях, исходя из средних по стране процентов доходности (по данным Нацбанка) и ежемесячной капитализации начисленных процентов, принес за полгода прибыли около 8%, а потребительская инфляция за 6 месяцев составила немногим более 3%.

Как изменились за первые 6 месяцев 2017-го курсы валют стран СНГ и Европы

В рейтинге курсового изменения валют стран СНГ и Восточной Европы за 6 месяцев 2017-го белорусский рубль скатился в конец списка. Хотя еще два месяца назад он был шестой валютой по степени укрепления к доллару (за 4 месяца). Большинство валют в I полугодии сильно укрепилось к доллару, тогда как белорусский рубль – совсем незначительно.

Первым же по итогам января-июня в рейтинге стал злотый Польши, из стран бывшего СССР – лари Грузии. а из СНГ – лей Молдовы. Внизу рейтинга – упавшие за полгода к доллару валюты Средней Азии: сум Узбекистана (по курсу «черного рынка»), сомони Таджикистана и чуть-чуть ослабевший сом Кыргызстана.

Динамика курсов валют в Беларуси с 2016 года

За период с начала 2016-го по 10 июля 2017-го, который включает в себя январско-февральскую, 2016-го, девальвацию и последующую многомесячную ревальвацию белорусского рубля, больше других валют подорожал в Беларуси российский рубль – на 28,1% (пик его курса был 5-го апреля 2017-го, когда он был дороже, чем в начале 2016-го, на 31,7%).

Доллар с марта 2016-го по май 2017-го лишился почти всего своего прироста, который создался в январе-феврале 2016-го: ревальвация «срезала» всю ту девальвацию. Но июньско-июльский разворот поднял доллар до уровня середины декабря 2016-го. Евро поднялся в последнее время в цене еще больше, и теперь его стоимость в Беларуси – как в середине 2016-го.

Трехвалютная корзина Нацбанка долгое время практически не меняла свою стоимость с последевальвационной (колебалась в пределах 0,244-0,256 пунктов), но по итогам последних в июне торгов на БВФБ превысила 0,258 пунктов, а на торгах 7 июля выросла до исторически рекордной цены – свыше 0,260 пункта.

Июньские проценты роста доллара и особенно евро за календарный месяц стали наибольшими с девальвации 2016-го. За 10 дней июля годовой процент роста доллара еще больше увеличился, а рост курса евро сохранился на июньском уровне: в июле главные мировые валюты продолжили ускоренный подъем.

Российский рубль в этом периоде чаще дорожал к белорусскому рублю, чем дешевел, но в последнее время колеблется не так сильно, как раньше. Стоимость валютной корзины Нацбанка тоже колеблется, но в еще более узких рамках, а июньский процент удорожания корзины – самый большой в этом году.

Динамика курсов валют с 2014 года в Беларуси

С начала периода нестабильности в регионе, связанным с событиями в Украине и вокруг нее, с историческим укреплением доллара в 2014-м и таким же историческим падением цен на нефть в это же время, меньше всего белорусский рубль ослаб к своему российскому тезке (российский рубль вырос в Беларуси на 12,8%), а больше всего – к доллару (он вырос на 107,3%, то есть более чем в 2 раза) и к евро (на 71,4%).

Курсы валют стран СНГ и Восточной Европы с конца 2013 года

Упали к доллару за этот период (за 3,5 года) все валюты. Больше остальных – гривна Украины, обвалившаяся в 2014-15 годах из-за известных событий. Белорусский рубль оказался в этом рейтинге одной из наиболее ослабевших к доллару валют стран СНГ и Восточной Европы – пятым с конца.