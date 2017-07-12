У рубля один путь — вниз 12.07.2017, 16:29

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Цены на нефть вносят серьезные корректировки в курс рубля.

Крупный покупатель валюты уронил рубль на новое дно Рубль вновь резко подешевел во вторник, опустившись до новых многомесячных минимумов как к доллару, так и к евро на фоне решения администрации США поддержать ужесточение антироссийских санкций и спроса на валюту со стороны крупных игроков. Несмотря на попытки роста цен на нефть (Brent к открытию прибавляла 0,4%), за две минуты торгов на МосБирже доллар подскочил на 53 копейки, а евро — на 39 копеек, пишет banki24.by.

К концу первого часа сессии курсы валют достигли 60,91 рубля за доллар (+ 78 коп) и 69,42 рубля за евро (+78 коп). Для «американца» это стало рекордным уровнем с 4 января, а для европейской валюты — с 30 ноября прошлого года. «Умеренно-позитивный импульс на рынке нефти позволял рассчитывать на очередные попытки рубля укрепиться в направлении 60 за доллар. Но сразу после открытия торгов на рынке появился уверенный спрос на валюту, предположительно, со стороны локального игрока», — рассказывает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой.

Речь идет о скупке валюты кем-то из крупных игроков, к которой рынок оказался не готов, сказал Reuters дилер Росэксимбанка Руслан Пшонковский. Вероятно, эти операции были связанны «с собственной ликвидностью или с закрытием позиций», отмечает он, а резкий скачок курсов вызвало то, что летом рынок «тонкий» — предложения валюты мало. Спрос на доллары при этом растет из-за сезона дивидендов, отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский: на прошлой неделе состоялись выплаты ТМК," Северстали» и «Норникеля». 56 млрд рублей пришлось на зарубежных держателей акций. «Если в начале дивидендного сезона российские экспортеры, продающие валютную выручку, оказывали поддержку рублю, то теперь этот поток может уравновешиваться обратным переводом средств в валюту нерезидентами», — говорит Поддубский.

Одновременно продолжается вялотекущий исход иностранцев из российских гособлигаций: во вторник котировки наиболее ликвидных долговых бумаг правительства РФ опустились до минимумов почти за 3 месяца. 10-летние ОФЗ 26207, популярные среди иностранных инвесторов падали до 102,502% от номинала — рекордного низкого уровня с начала апреля. «У рубля один путь — вниз», — говорит аналитик Forex Club Ирина Рогова: факторов давления предостаточно. Этот и дешевая, и недостаточно высокий спрос на ОФЗ, и антироссийские санкции. Накануне официальный представитель Белого дома Марк Шорт заявил, что администрация Дональда Трампа принципиально поддерживает ужесточении санкционного режима.

Законопроект, который был принят Сенатом в июне и в настоящее время рассматривается палатой представителей, сокращает срок валютных кредитов для госбанков и госкомпаний (до 14 и 30 дней соответственно), дает президенту США возможность полностью перекрыть кредитование всех трубопроводных проектов «Газпрома», а кроме того, требует от Минфина Штатов проработать введение запрета на инвестиции в российский госдолг. «Шансы на дальнейший рост пары USD/RUB довольно высоки. Пробой выше отметки 60,90/61,00 откроет путь к уровню 61,60», — говорит Рогова. К началу четвертого квартала курс может подняться до 68 рублей, считает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.