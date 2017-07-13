«Арктика не наш!», или большие проблемы российских ледоколов 3 Zloy-odessit

13.07.2017, 10:59

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Как «сдулось» мнимое величие Путина.

Не так давно я писал о том, что из-за экономических проблем и серьезной недостачи в бюджете РФ, сверхдержава вынуждена была сократить расходы на исследование Арктики в 17 раз, с 209 млрд рублей, до 12 миллиардов! Теперь же из-за паребирка приходят другие, не менее депрессивные новости, а именно – Россия не в состоянии в срок сдать атомные ледоколы проекта 22220.

Так, стало известно, что строительство головного атомного ледокола ЛК-60Я «Арктика» затягивается, и покорителя белых медведей российские ура-патриоты с флажками и шариками смогут поприветствовать не раньше 2019 года и то, в лучшем случае. А вот с «Сибирью» и «Уралом» все обстоит несколько сложнее. Данные ледоколы планируют сдать в 2021 и 2022 годах соответственно. Опять же, если не возникнет проблем.

Что интересно, на историю с российскими ледоколами в определенной степени оказала влияние и Украина. Дело в том, что паротурбинную установку для ледокола, которую изготовили на «Киров-Энергомаш», должны были испытывать на Харьковском турбинном заводе, но, поскольку план «новороссии» у Кремля провалился, и Харьков не стал частью «русского мира», пришлось «КЭМ» срочно суетиться и готовить на своих мощностях соответствующий стенд.

Но, история с ХТЗ на самом деле мелочи, ведь основная загвоздка в том, что такая страна как Российская Федерация, существующая четверть века, строит подобный ледокол впервые после распада СССР и как показывает время, отсутствие профессионалов в данной сфере и соответствующих технических возможностей, вносят свои отрицательные коррективы в мнимое величие.

Zloy-odessit