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Шуневич: Одних милиционеров мало

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  • 13.07.2017, 12:32
Игорь Шуневич

Глава МВД анонсировал создание «народных» дружин.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич провел личный прием граждан в Совете министров - обсуждали технологию укладки асфальта, отселение жителей и снос жилых домов, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей работниками, отбывание наказания в колониях и другие вопросы, сообщает пресс-служба правительства, пишет nn.by.

«Действительно, мы не всегда компетентные на уровне первой инстанции, и на это есть много причин, в том числе некая профессиональная неготовность к решению очень сложных, зачастую застарелых вопросов», - признался Игорь Шуневич после встречи.

«Любая помощь граждан приветствуется, без привлечения общественности, в частности, добровольных «народных» дружин, сложно обеспечить на должном уровне правопорядок», - добавил он.


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