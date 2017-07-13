Генсек НАТО: В учениях «Запад-2017» могут принять участие больше сил, чем заявлено 13.07.2017, 18:41

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг не исключил, что россияне могут задействовать в учениях больше военных, чем было заявлено официально.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг охарактеризовал последнюю сессию совета Россия-НАТО как «открытое и полезное обсуждение» ситуаций в Украине и Афганистане, а также проблемы снижения военных рисков, передает «Радыё Свабода».

Столтенберг выступил на пресс-конференции по итогам сегодняшнего заседания совета, которое прошло в Брюсселе. Генеральный секретарь Североатлантического альянса отметил, что НАТО и Россия «по-прежнему имеют принципиальные разногласия», особенно в отношении аннексии Россией Крыма и ее роли в войне на востоке Украины.

Генеральный секретарь НАТО призвал Россию вывести «тысячи военнослужащих» с территории Украины и прекратить поддержку сепаратистов.

НАТО и Россия также проинформировали друг друга о предстоящих военных учениях - российско-белорусских «Запад-2017» и натовских Trident Javelin 2017.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО не видит угроз со стороны России в связи с учениями «Запад-2017». Однако в НАТО предполагают, исходя из прошлого опыта, что в учениях могут принять участие больше сил, чем заявлено официально.

Столтенберг отметил, что такие добровольные обмены информацией обнадеживают, но «не заменяют обязательную прозрачность, которая требуется согласно Венскому документу», соглашения об обмене военной информацией между членами Организации безопасности и сотрудничества в Европе.