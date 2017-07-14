Еще одна несусветная глупость Путина Юлия Баттерслим, «Обозреватель»

14.07.2017, 14:49

Кстати, а что в Кремле будут делать с американским Фейсбуком?

По поводу внесенной в Госдуму инициативы налагать миллионные штрафы на авторов любых публикаций, включая журналистов, блогеров и просто пользователей соцсетей, за тексты, содержащие факты, по которым автор не может предоставить неоспоримые доказательства, а также на соцсети, не удалившие такие материалы в установленный срок.

Как человек могу сказать - глупость несусветная, как юрист - незаконная и технически невыполнимая. Такая норма не только возложит неподъемные обязательства на соцсети, но и перечеркнет интернет-журналистику, как жанр. Во-первых, в журналистике, особенно расследовательской, многое строится на фактах, полученных из анонимных источников, раскрытие которых может поставить под угрозу как жизнь самих источников, так и жизнь их близких.

Возьмем, к примеру, недавнюю публикацию Новой газеты о внесудебных казнях в Чечне. При наличии предложенного "закона", все соцсети, по которым статья расползлась за считаные часы, по жалобе любого пользователя обязаны были бы удалить всякие упоминания этой статьи на страницах соцсети, а Новую газету и авторов всех постов на эту тему - обязать заплатить многомиллионные штрафы или предоставить неопровержимые доказательства, то есть выдать источники, фактически приговорив их к смерти. Лихо.

Кроме того, есть аналитическая журналистика, полная прогнозов и предположений. Что будет с автором и изданием в случае неверного прогноза или несбывшегося предположения? Под суд. Причем суммы штрафов какие-то космические, каких ни за одно другое правонарушение не существует. С такими размерами штрафов можно будет разорить любое издание за пару-тройку неугодных публикаций, особенно оппозиционные, имеющие в большинстве случаев весьма ограниченный бюджет.

Более того, как быть в случае, когда журналист или автор публикации сам стал свидетелем описываемых им событий и, собственно, именно его свидетельство и есть единственное доказательство? Такое ощущение, что на журналистов и просто пишущих людей пытаются возложить функции правоохранителей, которые обязаны иметь железные доказательства для предъявления обвинения. Но там-то понятно - это необходимо, поскольку на кону жизнь человека, его свобода, собственность и финансы.

Ну, а если речь и правда идет о лживой публикации, наносящей вред репутации и здоровью, то для этого уже много десятилетий существует отработанный механизм и устоявшееся законодательство - идешь в суд, доказываешь, что написанное о тебе неправда, и получаешь официальное опровержение да еще и бесплатный пиар с материальной компенсацией. Так кому и зачем нужен этот закон, кроме регулярно разоблачаемой вороватой власти?

Вот, к примеру, уже засекретили информацию об имуществе высших должностных лиц и их семей. Воруй - не хочу. И вот какому-то журналисту или блогеру удается раскопать очередную жирную кубышку очередного наглого чинуши. После этого он либо должен будет предоставить доказательства своих утверждений, т.е. раскрыть источники, подвергая их опасности, и вдобавок пойти по статье за разглашение гостайны, либо отказаться раскрывать источники и заплатить штраф в размере своего многолетнего дохода. Как вам перспективка? И соцсетям эта "творческая" инициатива влетит в копеечку, ибо им придется создавать целое подразделение, круглосуточно расследующее жалобы на контент. Кстати, а что они будут делать с американским Фейсбуком? Я, например, свои поклепы только в ФБ и возвожу.

Юлия Баттерслим, «Обозреватель»