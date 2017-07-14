закрыть
14 июля 2017, пятница, 19:23
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Рядовая ЦАХАЛа стала звездой Instagram

  • 14.07.2017, 16:55
  • 3,622

Сейчас аккаунт Ким Меллибовски насчитывает 24 тысячи подписчиков.

Рядовая Ким Меллибовски армии обороны Израиля стала настоящей звездой Instagram. Фотографии девушки в бикини или армейской форме с карабином М4 быстро набирают популярность в соцсетях, пишет Daily Mail. Сейчас аккаунт Ким насчитывает 24 тысячи подписчиков.

В Израильской армии девушкам нужно отслужить 24 месяца, но можно отказаться от службы по религиозным мотивам, хотя в этом случае придется два года отработать на пользу общества (естественно, за армейскую зарплату) — ухаживать за ранеными солдатами, пенсионерами, работать в больницах и прочее. Полностью освобождаются от службы замужние женщины или те, у кого есть дети, пишет tut.by.

Кстати, командование армии Израиля запретило девушкам служить в танковых войсках. После нескольких месяцев наблюдения за девушками-танкистами врачи установили, что служба в танковых войсках требует большой физической силы, которой девушки не располагают. Кроме того, большие нагрузки, например, переноска снарядов, негативно влияют на женский организм. Еще, по словам медиков и психологов, женщины-военнослужащие испытывают дискомфорт в тесном танковом боевом отделении.

Впрочем, девушек в израильской армии коснулись не только ограничения — был значительно расширен перечень частей, где им можно нести службу (к примеру, теперь их ждут в инженерных войсках).

Фото: instagram.com/kim_mellibovsky

Мнение

Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников
Боже, храни Америку!
Боже, храни Америку! Лилия Шевцова
Конфискуйте «мавзолеи» Лукашеску
Конфискуйте «мавзолеи» Лукашеску Ольга Николайчик


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны