«Хотят сделать «лысину» 14.07.2017, 22:44

Как жители Осмоловки защищают район.

Более 8000 подписей, ряд собраний и обсуждений – все ради спасения Осмоловки, уникального минского микрорайона, от сноса.

Очередная встреча. Времени остается немного. Общественные слушания закончатся уже в следующий понедельник. На этот раз местные жители подписали обращение в администрацию Центрального района с просьбой допустить членов инициативной группы на заседание специальной комиссии, которая состоится на днях, передает «Белсат».

Сбор подписей в защиту Осмоловки активизировался последние месяцы

Примечательно, что присоединялись к нему не только жители района, но и всего Минска. По словам членов инициативной группы, количество подписей оказалось рекордным.

Однако городские власти имеют другие намерения. Согласно плану «Минскграда», старые двухэтажки в исторической Осмоловке должны исчезнуть навсегда. На их месте планируют возвести многоквартирные дома, торговые площадки, подземные паркинги.

«Сейчас они, не имея даже инвестора, хотят сделать здесь пустоту, лысину. Зачем?! Кому она мешает?», – возмущается житель Осмоловки Сергей Нехамкин.

Аргументов против сноса района много

Среди основных – историческая и экологическая ценность объекта. Осмоловка – это первый послевоенный район Минска, построенный немецкими военнопленными.

Жители столицы считают Осмоловку символом возрождения города. Здесь жили выдающиеся военные, ученые и деятели культуры. Однако не менее важным для местных жителей остается вопрос: куда их выселят в случае сноса зданий? Местные чиновники активно информируют о планах застройки, но о жилье для людей – ни слова.

Спасти Осмоловку от разрушения могло бы официальное признание района исторической ценностью. Однако решение этого вопроса на годы затянулось в кабинетах чиновников. И хотя окончательное решение пока отложили, о планах застройки говорится уже сейчас.