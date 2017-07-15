Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» 54 Наталья Радина

15.07.2017, 8:41

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Что на самом деле стоит за идеей Шуневича создать в Беларуси «народные дружины»?

Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич в последнее время настолько инициативен, что по цитированию в СМИ уже составляет конкуренцию своему патрону Лукашенко. Вот и последняя его идея — создать в Беларуси «народные дружины», чтобы помочь милиции бороться с преступностью — стала активно обсуждаться в медиа и соцсетях.

Люди, в основном, вспоминают советский опыт, когда многие работники социалистического труда были обязаны несколько раз в месяц надевать на руку красную повязку и, вооружившись свистком, выходить на городские улицы охранять покой сограждан. Однако не только образ дружинницы Нади Клюевой из советского фильма «Самая обаятельная и привлекательная» приходит на ум, когда думаешь о новой инициативе Шуневича.

Никакой необходимости создавать народные дружины у нас нет. В сегодняшней Беларуси в 7 раз больше сотрудников милиции на 100 тысяч населения, чем было в СССР.

Любопытные вещи про «народные дружины» совсем недавно рассказал Gordonua.com бывший глава Службы безопасности Украины в Луганской области Александр Петрулевич.

По его словам, под видом «народных дружинников» Россия активизировала свою агентуру на востоке Украины как минимум в январе 2014 года, за месяц до победы Евромайдана, бегства президента Виктора Януковича и вторжения в Крым.

«Уже 27 января 2014 года в Луганском облсовете проходит внеочередная сессия, на которой принимается решение о создании так называемых народных дружин, формирование которых поручается местным УМВД и СБУ. К формированию «дружин» подключаются мэры всех городов и главы всех районов Луганской области. Это значит, что Россия активизировала «спящую агентуру» на востоке Украины минимум в январе 2014-го, за месяц до победы Майдана и бегства Януковича», – сказал Петрулевич.

Он подчеркнул, что формированием дружин занялся советник главы Луганской обладминистрации Эльдар Надирашвили, который позже перешел на сторону боевиков «ЛНР».

Генерал-майор также добавил, что именно «народные дружины» участвовали в штурме здания луганской СБУ в начале российского вторжения на восток Украины.

«Кстати, все эти «народные дружины» и местные казаки штурмовали здание луганской СБУ 6 апреля 2014-го, а позже были преобразованы в «вооруженные силы ЛНР», – отметил Петрулевич.

Напомню, что министр внутренних дел Беларуси — уроженец Луганской области и явно отслеживает опыт местных пророссийских сепаратистов. Странно, что инициатива создания «народных дружин» пришла в его светлую голову как раз накануне крупномасштабных белорусско-российских военных учений «Запад-2017». Контингент этих формирований может быть отнюдь не «рабоче-крестьянским». В «дружинники», в первую очередь, могут пойти члены пророссийских военизированных организаций, которых в стране развелось огромное множеством под патронажем РПЦ, «казаков» и различных военно-спортивных клубов. Во время или после учений им могут составить кампанию и переодетые в штатское российские военные, которые могут «задержаться» в нашей стране на случай, если будет отдан приказ об оккупации.

Шуневич неоднократно посылал сигналы в сторону Москвы, то вырядившись в форму НКВД на военном параде, то поставив памятнику российскому царскому городовому. Прославился он брутальным разгоном демонстрации в святой для белорусов День воли, фальсификацией уголовного дела против белорусских патриотов, организацией пыток и личным участием в допросах лидеров белорусских оппозиции после выборов 2010 года.

Так что есть над чем задуматься. Как показывает украинский опыт, от «народных дружин» до пророссийского сепаратизма - один шаг.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org