Жители Витебска про «Славянский базар»: Бежим из города 20 15.07.2017, 11:46

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Фото: Владимир Романович/facebook

Чем «Славянский базар-2017» отличается от предыдущих фестивалей?

На днях в Витебске официально стартовал ежегодный международный фестиваль «Славянский базар». Уличная торговля развернулась в центре города за два дня до открытия.

Витебская независимая журналистка Алена Степанова рассказала «Салідарнасці» о том, как город готовился к фестивальному марафону, о настоениях горожан и чем этот «Славянский базар» отличается от фестов прошлых лет.

К приезду Александра Лукашенко на фестиваль в Витебске все давно привыкли. То, что в этом году на открытие вместе с ним приехал президент Молдовы, говорит Алена, витебчане практически не заметили. Разве что кортежи, ради которых перекрывали улицы города, привлекли внимание:

— Пра гэта ніхто не гаворыць. Нікога не цікавіць, пра што яны размаўлялі, пра што дамаўляліся. Да палітычнага складніку тут поўная абыякавасць.

За день до открытия Алена стала свидетельницей того, как работницы коммунальных служб мыли дорогу вручную. Увиденное она описала на своей странице в Фейсбуке: «Зараз упершыню бачыла, як камунальнікі мыюць дарогу. Не, не адмысловай тэхнікай. Уручную! Адна цёценька пырскае на плямку «Містэрам Прапэрам», а другая тут жа трэ швабрай. «Славянскі базар» — страшная сіла!».

Фото Алены Степановой, facebook

— Гэта было на пешаходнай вуліцы. Такое ў Віцебску я ўбачыла першы раз, — рассказала журналистка.

«Мясцовыя стаміліся»

По словам Алены, многие горожане устали от «Славянского базара» и стараются в дни фестиваля уехать из Витебска. А в этом году еще и погода не радует:

— Сярод мясцовых даўно ўжо распаўсюджанае меркаванне, што «базар» — гэта сумна, канцэрты дарагія, а расійскіх зорак і па тэлевізары можна ўбачыць. Тым больш, што гэтым разам не будзе зорак узроўню Пугачовай і Кіркорава.

А вот гостей из России год от года меньше не становится. По словам собеседницы, в этот раз к ее знакомым приехали родственники из Мурманска.

Из соседних российских областей в Витебск специально едут на концерты Григория Лепса, Стаса Михайлова и других российских исполнителей, так как у нас билеты на порядок дешевле.

Видимо, некоторое падение интереса к фестивалю почувствовали и местные власти. Как рассказала Алена Степанова, подъезды к Витебску с российского направления буквально пестрят зазывающей на «Славянский базар» рекламой и всевозможными придорожными инсталляциями. А вот со стороны Полоцка рекламы журналистка не заметила.

«Раней на базар прыносілі хатнія катлеты»

В этом году на фестивале отменили запрет на продажу спиртного в так называемой полукилометровой зоне в центре города. В результате подворья, представляющие районы Витебщины, превратились в банальные «наливайки» на несколько тысяч посадочных мест.

— У парку Пераможцаў павільёны і шапікі, дзе прадаюць на разліў, ідуць адным суцэльным шэрагам. Раней, калі вулічнага гандлю не было, народ збіраўся на ўзбоч святочных пляцовак, на парпетах. Прыносілі хатнія катлеты. І гэта было неяк больш душэўна.

Еще одной особенностью этого года стала «трешевое» оформление многих подворий. Вроде бы и идеи неплохие, но исполнение часто желает быть лучшим.

— Традыцыя абсталявання народных падворкаў існуе гады тры. І кожны год, напэўна, яны маюць загад афармляць свае стэнды, каб прэзентаваць пэўны брэнд рэгіёна. Іншая справа, хто як бачыць гэты брэнд, — рассказала собеседница. — Ушацкі раён гэтым разам зрабіў шыкоўную інсталяцыю, выкарыстаўшы вобраз помніка «Прарыў» і звесткі з біяграфій Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна. Трошкі псуе агульнае ўражанне хлопчык у гімнасцёрцы, які там гандлюе сувенірамі.

По словам журналистки, кича в этом году в оформлении подворий стало заметно больше.

— Не ведаю, як гэта паўплывала на пакупніцкую здольнасць тых жа расіян. Мне здаецца, што людзям проста далі загад і яны яго выконваюць, як хто можа.

Фото: facebook/belarusamby

Квартиры от $70

Одним из главных видов заработка местных на фестивале является посуточная сдача в аренду жилья. В дни «базара» однокомнатные квартиры сдаются от $ 70 за сутки.

Жилье найти сложно, заняты все гостиницы, интернаты и пансионаты не только в самом Витебске, но и в соседних городах.

А уличная торговля сувенирами в этом году оказалась под угрозой из-за частых дождей.

«За дзень можна не зарабіць і 5 рублёў»

Предприниматель из Бешенковичей Владимир Романович на «Славянском базаре» продает сувениры в национальном стиле третий год. Его торговая точка размещена в центре «Задзвінскага Кірмаша» на улице Ильинского, 47.

Такого неудачного старта фествиваля для продавцов сувениров он еще не видел:

— Калі год таму за дзень можна было і сто рублёў зарабіць, то сёння многія не могуць прадаць нават на пяць. Людзі рызыкуюць не толькі застацца без заробку, але і не адбіць укладзеныя ў гандаль грошы.

Фото Владимира Романовича, facebook

По словам Владимира, основными причинами неудачного старта продаж стали плохая погода и просевшие зарплаты потенциальных покупателей:

— Я спачатку падумаў, што нацыянальная тэма сыйшла, што ўсё гэта не так актуальны. Але калегі, што гандлююць вышыванкамі, кажуць пра інтарэс людзей да іх тавара. Але грошай у людзей няма. Многія ходзяць нібы ў музей.

Предприниматель рассказал, что раньше, выйдя торговать позже девяти утра, можно было остаться без дневной выручки. Сегодня можно начинать и в двенадцать — все равно практически ничего не потеряешь.