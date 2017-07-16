закрыть
16 июля 2017, воскресенье, 20:23
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорус Баранчик нанес американскому боксеру первое в карьере поражение

2
  • 16.07.2017, 15:48
  • 8,363
Иван Баранчик

Белорус победил американца единогласным решением судей.

На турнире Buffalo Run Casino белорус Иван Баранчик (16-0, 10 КО) в 8-раундовом поединке перебоксировал ранее не знавшего поражений американца Кинана Смита (11-1, 5 КО) единогласным судейским решением. Они зафиксировали победу Баранчика со счетом: 80:71, 78:73 и 79:72.

По ходу поединка американец попытался перебоксировать белоруса на дальней дистанции, предпочитая все время находиться в движении, а в случае надобности — вязать Баранчика в клинчах. В принципе, со своей задачей Смит справился, но в виду инертности в атаке, рассчитывать на победу не приходилось, пишет «Трибуна».

Уже в первом раунде американец получил предупреждение от рефери за попытку справиться с Баранчиком борцовскими приемами. Во втором раунде, после левого оверхенда, «The Beast» Баранчик затиснул оппонента в углу ринга, но завершить поединок досрочно не сумел.


Иван Баранчик и Кинаном Смитом Ivan Baranchyk... przez outlawrocker

На последних секундах третьего раунда от Баранчика прошел отменный левый хук в подбородок Смита, но попытка добить успеха не принесла — оба бойца увлеклись, продолжили обмен ударами после гонга.

В шестом раунде рефери снял очко с американца за непрекращающиеся захваты и удержания. На последних секундах поединка Смит дважды по собственной инициативе оказывался на канвасе.


Мнение

Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников
Боже, храни Америку!
Боже, храни Америку! Лилия Шевцова


Интервью

Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»