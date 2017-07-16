Белорус Баранчик нанес американскому боксеру первое в карьере поражение 2 16.07.2017, 15:48

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Иван Баранчик

Белорус победил американца единогласным решением судей.

На турнире Buffalo Run Casino белорус Иван Баранчик (16-0, 10 КО) в 8-раундовом поединке перебоксировал ранее не знавшего поражений американца Кинана Смита (11-1, 5 КО) единогласным судейским решением. Они зафиксировали победу Баранчика со счетом: 80:71, 78:73 и 79:72.

По ходу поединка американец попытался перебоксировать белоруса на дальней дистанции, предпочитая все время находиться в движении, а в случае надобности — вязать Баранчика в клинчах. В принципе, со своей задачей Смит справился, но в виду инертности в атаке, рассчитывать на победу не приходилось, пишет «Трибуна».

Уже в первом раунде американец получил предупреждение от рефери за попытку справиться с Баранчиком борцовскими приемами. Во втором раунде, после левого оверхенда, «The Beast» Баранчик затиснул оппонента в углу ринга, но завершить поединок досрочно не сумел.

На последних секундах третьего раунда от Баранчика прошел отменный левый хук в подбородок Смита, но попытка добить успеха не принесла — оба бойца увлеклись, продолжили обмен ударами после гонга.

В шестом раунде рефери снял очко с американца за непрекращающиеся захваты и удержания. На последних секундах поединка Смит дважды по собственной инициативе оказывался на канвасе.