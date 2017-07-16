В Байкал рухнул легкомоторный самолет с пьяной компанией 3 16.07.2017, 19:59

Пьяные пострадавшие сбежали от медиков.

Легкомоторный самолет, совершавший несанкционированный полет над Байкалом, рухнул в озеро, два человека госпитализированы, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах региона.

«Днем в воскресенье легкомоторный самолет, на борту которого находилось четыре человека, рухнул в Байкал», - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место происшествия выдвинулись спасательные службы, двое пострадавших были госпитализированы, еще двое от медиков скрылись. «По предварительным данным, сбежавшие от медперсонала были пьяны», - сказал источник.

Он отметил, что полет над Байкалом данного воздушного судна был несанкционирован.