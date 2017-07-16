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Израиль выступил против соглашения по перемирию на юго-западе Сирии

  • 16.07.2017, 22:13
Фото: REUTERS

Израиль выступает против соглашения по перемирию на юго-западе Сирии из-за укрепления позиций Ирана в регионе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль выступает против соглашения России и США по перемирию на юго-западе Сирии из-за укрепления позиций Ирана в регионе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на израильское издание Haaretz.

Глава правительства Израиля сделал это заявление в ходе пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. «Израиль выступает против соглашения о прекращении огня на юге Сирии, которое достигли США и Россия, поскольку оно увековечивает иранское присутствие в этой стране», — сказано в сообщении.

Как сообщил Haaretz источник в дипломатических кругах, Тель-Авив «осознает намерение Ирана» существенно расширить свое присутствие в Сирии. Иран, по словам собеседника издания, заинтересован не только в отправке своих советников в Сирию, но и в размещении в этой стране своих вооруженных сил, включая создание авиабазы для иранских самолетов и военно-морской базы для флота.

«Это уже меняет картину в регионе по сравнению с тем, что там [в Сирии] было до сих пор», — сказал чиновник.

Соглашение о перемирии на юго-западе Сирии было достигнуто в результате переговоров России и США 7 июля. Как сообщало агентство Associated Press, в переговорах также принимали участие Израиль и Иордания.


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