Витис Юрконис: Зависимость Беларуси от Кремля — на совести Лукашенко 1 17.07.2017, 17:36

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Витис Юрконис

Фото: DELFI

Польша и Литва должны реально оценивать угрозы, исходящие от режима в Беларуси.

Об этом в интервью Charter97.org заявил литовский политолог Витис Юрконис.

- В чем заключается угроза российско-белорусских учений «Запад-2017»? Об этом было заявлено даже в отчете Департамента государственной безопасности Литвы.

- Эскалация отношений с Западом работает на пользу официального Минска, так как поднимаются ставки. А это основа выживания режима, иначе Беларусь была бы малоинтересной для России. Сейчас белорусские власти могут себя позиционировать как какого-то игрока. В этом смысле есть определенные риски, так как в процессе можно заиграться. Зависимость от Кремля растет, а доверие даже среди некоторых своих официальных лиц падает, так что тонкость этого вопроса понимают и некоторые белорусы.

Польше и Литве эти риски нужно учитывать и в военной перспективе рассматривать самый худший сценарий. Кремль в этом плане всегда будет апеллировать к действиям НАТО, иначе им очень трудно оправдать свою агрессию в Грузии или Украине, а также масштабные ресурсы, которые тратятся на разного рода учения.

- Можно ли сказать, что дверь для Лукашенко в Европу была открыта чуть шире, чем обычно?

- Парламентская ассамблея ОБСЕ в Минске была практически звездным часом для внешней политики Беларуси, хотя ожидания насчет бывшего замминистра Елены Купчиной и не оправдались. Двери для Лукашенко открывали уже не раз и надо признать, что официальный Минск успешно стучится в двери различных европейских столиц, включая Брюссель. Однако воспользоваться этим будет сложно, потому что одно дело двери открыть, другое дело - вести себя по-европейски, когда заходишь в гости. А до европейских стандартов белорусскому режиму пока что далеко, и каких-то предпосылок для перемен в ближайшее время, к сожалению, не видно.

- Какие инструменты давления сейчас есть у России для удержания режима Лукашенко в своей сфере влияния?

- В арсенале Кремля есть все меры давления — от экономических до энергетических. Несмотря на это, Лукашенко на протяжении многих лет умело маневрировал. Не просто ответить на вопрос, где была бы Беларусь, если бы у власти были другие люди, но довольно четко можно сказать, что нынешняя почти полная зависимость от России — это результат правления Лукашенко и его личная ответственность.

- Министр иностранных дел Литвы в одном из интервью заявил, что «уже больше не знает, как вести себя с соседом», то есть с Беларусью. Это это было сказано в контексте Островецкой АЭС. О чем вообще сейчас Литва может себе позволить говорить, имея в виду моральные принципы, в отношениях с Беларусью?

- Географию не изменишь и нам придется жить рядом. На человеческом уровне вроде бы отношения между литовцами и белорусами довольно хорошие, но когда начинается разговор о геополитике, начинает проявляться разница. Печально, хотя и понятно, что в последнее время доминирует тема Островца, но сколько можно было бы сделать по теме исторической памяти? Обсуждение наследства Великого княжества Литовского, последствий нахождения в составе Российской империи, сталинских репрессий и т. д. Это сразу бы многое поставило на место. Если белорусские власти готовы серьезно об этом говорить, это был бы шаг вперед. А если нет, то это было бы самым ярким аргументом того, что ничего не меняется и иметь каких-то ожиданий от официального Минска не стоит.