Равков рассказал, сколько российских солдат прибудет на учения «Запад-2017» 8 17.07.2017, 20:16

Министр обороны Беларуси отметил, что учения будут развернуты на шести полигонах.

Учения «Запад-2017» в сентябре этого года пройдут в Беларуси на шести полигонах, в них будут участвовать до 12 700 военнослужащих и 680 единиц боевой техники. Об этом заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков.

«Что же касается учения «Запад-2017», то еще раз подчеркну – оно плановое и не направлено против третьих стран, имеет оборонительную направленность и служит укреплению мира и безопасности, что полностью соответствует национальным интересам и Беларуси, и России», – подчеркнул Равков в интервью ТАСС.

По его словам, к участию в учении планируется привлечь до 12 700 военнослужащих.

«На территории нашей страны – около 10 200 военнослужащих, в том числе около 7200 от Вооруженных сил Беларуси и около 3000 – от Вооруженных сил Российской Федерации. Всего в учении будет задействовано до 680 единиц боевой техники».

Равков отметил, что учения будут развернуты на шести полигонах: Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, полигонах ВВС и войск ПВО Ружанский и Домановский, а также на одном участке местности на территории вблизи населенного пункта Дретунь.

«Что касается масштаба учения, то это самое крупное мероприятие совместной оперативной подготовки вооруженных сил двух стран», – заявил он.

Совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» должны пройти с 14 по 20 сентября на территории Беларуси.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что россияне могут задействовать в учениях больше военных, чем было заявлено официально.