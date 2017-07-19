В Минске стартаперы запустили сервис по доставке бананов 19.07.2017, 7:41

Банановый сервис не так давно появился в сети.

Однако на сайте продавца e-banana.me указано, что проект работает уже три года с 2014-го года и обрел неплохую клиентскую базу – почти 13 600 клиентов.

Также на сайте информация о мягкости и средней длине бананов, проверенных поставщиках «из банановых республик» и уникальном ДНК бананов – все в стиле стеба.

– Банан – идеальный продукт, почти как картошка. Его едят все, – рассказали основатели бананового проекта журналистам marketing.by.

Правда, создатели не утаивают, что доставляют и осуществляют покупки бананов через сервис «Е-доставки». Стоимость кило бананов у них 1,69 рубля, а 15 килограммов – ящик бананов обещают доставить бесплатно.

Является ли проект каким-то «зонтичным брендом» от крупного поставщика или это просто тестирование столичной интернет-среды пока непонятно.