Украинскую журналистку не пустили в Беларусь 5 2.07.2017, 10:45

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Сотрудница «Украинской правды» успела подсмотреть в бумагах пограничников, что ей запрещен въезд в РФ.

Журналистку издания «Украинская правда» Оксану Коваленко не пустили в Беларусь. Ей запретили въезд в страну без объяснения причин. Журналистка сообщила об этом в Facebook.

«Теперь я точно знаю, что мне запрещен въезд в Россию. Ну я туда и не ехала, правда. Ехала я в Минск по своим делам. Но РФ и Беларусь же «союзные государства», а потому сняли меня с поезда на границе и отправили в Украину назад.

Белорусские пограничники тщательно скрывали причину, никаких уведомлений на красивой бумажечке А4 тоже не давали. Да и то, что именно в РФ я нежелательна и именно РФ - инициатор, я сама одним глазком подсмотрела у них в базе, когда они мой паспорт проверяли. А пограничники все твердили, что это все мои умозаключения про РФ, а они просто «союзное государство» и въезд мне запрещен в Беларусь.

Опросили, зачем я ехала в Минск. Вещи мои проверили, сфоткали фас и профиль.

«Ой, может отойдите немножечко, а то прямо на фоне матраса получается», - попросил меня пограничник.

«Так я еще и позировать вам должна? Может улыбнуться? «Уточку» сделать или язык показать?» - не удержалась я.

На вопрос, а зачем им это, если все равно не пускают, сослались на какой-то приказ, который и показать не смогли. В общем, без скандалов, но с моим ехидством отправили меня домой.

Значит, на могилу к Пал Героичу (Павлу Шеремету – ред.) я так и не попаду».

Коллеги Оксаны связывают запрет с тем, что она была аккредитована в зоне АТО в самом начале конфликта и ее данные попали в черные списки боевиков «ЛНР-ДНР».

Подобный инцидент произошел в феврале 2017-го года, когда пограничники задержали журналиста телеканала «Громадське» Виталия Сизова. Журналист приехал в Минск, чтобы осветить заседание Трехсторонней контактной группы. Ночью к нему в гостиничный номер вошли милиционеры и принудительно забрали в участок, где продержали до утра. Сизов был депортирован из Беларуси, так как входит в российские списки нежелательных лиц.