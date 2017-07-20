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Независимый профсоюз РЭП готовит массовую акцию

  • 20.07.2017, 10:26
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Активисты выступят за достойные условия и оплату труда.

Об этом заявил председатель независимого профсоюза Геннадий Федынич в рабочей поездке по городам Брестской области. Встречи активистов прошли 18 июля в Барановичах, Березе и Кобрине, пишет praca-by.info.

18 июля Геннадий Федынич и Зинаида Михнюк, представитель профсоюза в Брестской области, встретились с активистами из Барановичей, Березы и Кобрина. На собраниях обсуждали в том числе и подготовку к массовым акциям, запланированным на 7 октября – во Всемирный день борьбы профсоюзов за достойный труд. Он отмечается по предложению Международной конфедерации профсоюзов, начиная с 2008 года. В этот день профсоюзы всего мира выступают за достойные условия и за достойную оплату труда.

Пикет в Бресте 7 октября 2016 года

7 октября отмечается и в Беларуси по инициативе независимых профсоюзов, в том числе и РЭПа.

С 2008 года эта дата на международном уровне приобретает значимость большую, чем 1 мая. Сложившийся образ «первомая» уже не переломишь: его из дня солидарности трудящихся превратили в «праздник весны». А мы выступаем за безопасный производительный труд и достойную зарплату, - рассказала Зинаида Михнюк. – В прошлом году в Бресте разрешили пикет 7 октября, и к нам приезжали из других городов, где разрешения получить не удалось. Например, горняки из Солигорска: они приехали, стояли с нами в пикете с плакатом «Солигорск солидарен с Брестом».

Встреча в Барановичах. Геннадий Федынич - крайний справа

Геннадий Федынич говорил о подготовительной работе перед акциями:

– Если за тобой людей нет, значит, люди или не поддерживают тебя, или не знают, или боятся выходить. Вот с этим надо разбираться.

Лидер независимого профсоюза подчеркнул смысл предстоящей даты:

– 7 октября – это день борьбы за достойный труд. Не праздник! – а день борьбы. И этот день мы и будем отмечать.

Встреча в Барановичах

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