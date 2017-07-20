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Высланному из Беларуси блогеру Лапшину дали три года

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  • 20.07.2017, 11:08
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Александр Лапшин

Обвинение просило приговорить Лапшина к 6,5 года лишения свободы.

Судья Бакинского суда по тяжким преступлениям Аловсат Аббасов приговорил блогера Александра Лапшина к трем годам лишения свободы по статьям о публичных призывах, направленных против государства, и нарушении госграницы. Об этом сообщает информационное агенство АРА.

На заседании присутствовали представители посольств России, Израиля и Украины, гражданином которых является Лапшин.

«Перед азербайджанским народом моя вина только нравственная, ни в коем случае не в правовой плоскости. Я понимаю, насколько Карабах важен для Азербайджана. Ни при каких условиях я не вступал в преступную связь с армянскими властями», — заявил 19 июля Лапшин в последнем слове.

Обвинение просило приговорить Лапшина к 6,5 года лишения свободы.

Александр Лапшин, напомним, был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года и по решению суда экстрадирован в Азербайджан 7 февраля.

Его обвиняли в нарушении государственной границы за поездки в Нагорный Карабах, и в антигосударственной деятельности за то, что он в своих статьях в интернете критикует азербайджанскую политику.

Против экстрадиции блогера выступали власти России, Израиля и Армении. МИД России заявил, что данное решение не соответствует духу союзнических отношений. 8 февраля в телефонном разговоре президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Александра Лукашенко за выдачу Лапшина.


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