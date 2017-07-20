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Чем белоруски отличаются от представительниц других национальностей

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  • 20.07.2017, 13:50
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Белоруска делает уникальный фотопроект.

Наталья Иванова окончила МГИМО, после чего уехала в Париж, где окончила Парижский институт профессиональной фотографии Speos. А в 2012 году девушка начала проект «Национальные истоки красоты» (Les origines de la beauté). Наталья делает портреты представительниц разных национальностей мира, чтобы «рассказать о каждой самобытной этничности, какой бы малочисленной она ни была». 

Наталья подчеркивает, что во главу проекта поставлен этнос: ограничиваясь принадлежностью к конкретному государству, незамеченным остается огромное количество народов, у которых нет своего государства. 

Как проходит проект

– Сложность проекта в том, что иногда непросто донести девушкам информацию, о чем проект, в чем его значимость, почему его нельзя сравнивать с конкурсами красоты или фэшн-проектами. Особенно сложно работать с девушками, которые представляют народы со строгими религиозными и национальными традициями.

Хотя бывает и наоборот: потенциальные участницы чересчур серьезно воспринимают проект, они напуганы авторитетом и международным уровнем, боятся, что не справятся и что их могут осудить, пишет citydog.by.

– Нужно отдать должное девушками, которые пересиливают свой страх и идут в студию, не боясь пересудов, негативных комментариев, понимая, как важно рассказать о своем народе. Большинство наших участниц первый раз в своей жизни дают интервью. От момента знакомства с героиней до момента съемок порой проходим очень непростой путь.

Каждый народ (этнос) Наталья старается представить тремя портретами и тремя видео-интервью.

– Например, сейчас в проекте два портрета белорусок и одно видео. Если опубликован только портрет без видео, значит, интервью не получилось, и такое часто бывает, – признается Наталья CityDog.by. – Поэтому мы по-прежнему ищем двух белорусок.

А какие они, белоруски?

– Охарактеризовать белорусов мне сложно, хоть я и сама белоруска по матери, – говорит Наталья. – Я родилась в Бресте, но жила там только первые две недели своей жизни. Примерно раз в год мы с родителями ездили навещать моих бабушку и дедушку, пока они еще были живы.

В Бресте и в Минске до сих пор живут мои родственники по маминой линии. Очень давно там не была, но очень хочу снова поехать. Надеюсь, получится это сделать, в том числе, и в рамках реализации проекта.

Как долго будет идти проект

Наталья говорит, что реализации проекта зависит от поддержки – и не только финансовой.

– Проект растет, много людей подключается к нам как волонтеры и помогают искать представительниц различных национальностей. По моим расчетам, при самом лучшем раскладе, активной организационной и оптимальной финансовой поддержке осуществить главную цель проекта, то есть представить все существующие народы мира, нам удастся через 15 лет. Представьте: 15 лет увлекательнейшей работы, поездок, открытий, наблюдать за которыми, пожалуй, намного интереснее, чем ожидать финала.

Наталья Иванова окончила МГИМО, после чего уехала в Париж, где окончила Парижский институт профессиональной фотографии Speos. А в 2012 году девушка начала проект «Национальные истоки красоты» (Les origines de la beauté). Наталья делает портреты представительниц разных национальностей мира, чтобы «рассказать о каждой самобытной этничности, какой бы малочисленной она ни была». 

Наталья подчеркивает, что во главу проекта поставлен этнос: ограничиваясь принадлежностью к конкретному государству, незамеченным остается огромное количество народов, у которых нет своего государства. 

Как проходит проект

– Сложность проекта в том, что иногда непросто донести девушкам информацию, о чем проект, в чем его значимость, почему его нельзя сравнивать с конкурсами красоты или фэшн-проектами. Особенно сложно работать с девушками, которые представляют народы со строгими религиозными и национальными традициями.

БЕЛОРУСКА
ФРАНЦУЖЕНКА
СЕРБКА
УКРАИНКА
ЕВРЕЙКА
НЕМКА
УЗБЕЧКА
КРЫМСКАЯ ТАТАРКА
ЭСТОНКА
КИРГИЗКА

Мнение

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