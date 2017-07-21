Министр обороны Украины: Учения «Запад-2017» могут быть направлены против европейских стран 4 21.07.2017, 13:07

1,513

СТЕПАН ПОЛТОРАК

Белорусско-российские учения угрожают любой стране Европы, которая имеет общую границу с Россией.

Как написал в «Фейсбуке» министр обороны Украины Степан Полторак, белорусско-российские учения «Запад-2017» могут стать началом российской агрессии как против Киева, так и против европейских государств.

Украина и мир имеют общее видение возможных перспектив проведения учений Вооруженных сил Российской Федерации. Предстоящие учения «Запад-2017» чрезвычайно мощные. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией. Мы будем адекватно реагировать на проведение учений, - написал министр обороны Украины.

Напомним, 7 июля на Октябрьской площади Минска прошла акция против учений «Запад-2017». Активисты стали в цепь на Октябрьской площади с портретами и плакатами - «Свободу политзаключенным», «Русский солдат, иди домой».