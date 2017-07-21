закрыть
21 июля 2017, пятница, 16:34
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Министр обороны Украины: Учения «Запад-2017» могут быть направлены против европейских стран

4
  • 21.07.2017, 13:07
  • 1,513
СТЕПАН ПОЛТОРАК

Белорусско-российские учения угрожают любой стране Европы, которая имеет общую границу с Россией.

Как написал в «Фейсбуке» министр обороны Украины Степан Полторак, белорусско-российские учения «Запад-2017» могут стать началом российской агрессии как против Киева, так и против европейских государств.

Украина и мир имеют общее видение возможных перспектив проведения учений Вооруженных сил Российской Федерации. Предстоящие учения «Запад-2017» чрезвычайно мощные. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией. Мы будем адекватно реагировать на проведение учений, - написал министр обороны Украины.

Напомним, 7 июля на Октябрьской площади Минска прошла акция против учений «Запад-2017». Активисты стали в цепь на Октябрьской площади с портретами и плакатами - «Свободу политзаключенным», «Русский солдат, иди домой».


Мнение

Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты Александр Хара
Большой брат в отделе кадров
Большой брат в отделе кадров Ирина Халип
Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два