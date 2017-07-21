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Лукашенко: У меня нет аллергии на Порошенко

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  • 21.07.2017, 14:34
Фото: belta.by

Официальный Минск хочет более тесного сотрудничества с Украиной.

Об этом Лукашенко заявил сегодня на переговорах в расширенном составе с президентом Украины Петром Порошенко, передает БелТА.

"Один на один мы с вами обсудили наиболее щепетильные вопросы сотрудничества. Мы в этом направлении будем двигаться, и я вам сказал, что у нас нет никакой аллергии, мы не торгуем и не дружим против кого-то. Мы хотим работать вместе на дальней дуге, в других странах, создавать совместный продукт, продавать его, - заявил диктатор. - Мы будем создавать высокотехнологичный товар и будем им торговать вместе на зарубежных рынках. В этом была суть наших договоренностей один на один".

"Когда-то имели $8 млрд товарооборота в год. Сейчас мы этого уровня не достигли. Но я уверен, что можно его превзойти", - заявил Лукашенко.


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