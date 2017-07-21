8 сентября БНК проведет Акцию предупреждения 1 21.07.2017, 15:01

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Белорусская оппозиция выступает категорически против учений «Запад-2017».

21 июля в Минске прошло заседание Рады Белорусского Национального Конгресса. Первым была вопросом рассмотрена ситуация вокруг военных учений «Запад-2017».

Принято соответствующее заявление:

ЗАЯВЛЕНИЕ РАДЫ БНК

"За мирную Беларусь!"

Белорусы!

Мы не должны забывать трагические уроки прошлых веков. Наш народ принудительно втягивался в кровавые войны, белорусская земля делалась полем боя, мы потеряли миллионы невинных жизней.

В начале нашей независимости мы сделали выводы из нашей истории, закрепив в Конституции Республики Беларусь положение о стремлении к нейтралитету, которое нарушается нынешним руководством страны.

Одно из таких нарушений - совместные белорусско-российские военные учения «Запад-2017», запланированные на сентябрь этого года. К участию в учениях готовятся тысячи военных из страны, участвующей в вооруженном конфликте на Востоке Украины, которая захватила часть украинской земли и устами своих официальных политиков угрожает западным государствам применением ядерного оружия.

Нас не могут не волновать сведения, что после учений российские военные могут остаться в Беларуси, что в наших пограничных районах готовятся базы хранения российского оружия на случай войны России с НАТО и Украиной.

Мы не хотим, чтобы белорусов снова делали пушечным мясом в чужих войнах, чтобы на нашей земле лилась человеческая кровь.

Мы заявляем, что будем рассматривать размещение чужих войск на нашей земле как акт агрессии против Беларуси.

Мы готовы к сопротивлению любой агрессии против нашей страны. Но любую беду надо попробовать сначала предотвратить.

Призываем белорусских патриотов принять участие в Акции предупреждения возможной агрессии! Ждем вас 8 сентября в 18.00 на Октябрьской площади Минска!

В этот день 25 лет назад тысячи белорусских военных, действующих и в запасе, приняли на главной площади столицы символическую присягу на верность Беларуси. Их клятва защищать свое Отечество прозвучала на всю страну. Она была жестким предупреждением тем, кому костью в горле была молодая белорусская независимость. Она заставила тогдашние власти привести к официальной присяге на верность Отечеству всю белорусскую армию.

По поводу этого события Рада БНК предлагает принять 8 сентября Присягу свободы. Вместе паклянемся освободить нашу страну от внутренней оккупации и защитить ее от любой внешней угрозы.

За мирную и нейтральную Беларусь!

Власть - народу!

Живет Беларусь!

г. Минск 21 июля 2017г.