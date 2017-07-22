Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент» 12 22.07.2017, 10:28

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Роман Безсмертный

Фото: newsonline24.com.ua

Демократическое общество могло встретить Лукашенко в Киеве и жестче.

Об этом заявил бывший посол Украины в Беларуси, известный украинский политик Роман Безсмертный.

«Почему Femen в Админстрации президента? Это месть! Это месть за акцию в декабре 2011 года в Минске. Тогда я работал послом Украины в РБ. Помню как мы с консулом искали девушек по райотделах милиции, КГБ. Их от нас прятали. Если бы ни давление посольства, не знаю чем бы закончилась эта история. Девушек тогда нашли в лесу возле границы облитых зеленкой!

Заслуживает ли такой прием Лукашенко? Да, по заслугам! Это еще слишком мягкий вариант для диктатора! Не знаю, как представительница Femen попала в АП... Но демократическое общество могло встретить Лукашенко и жестче! Всегда поддерживал и уважал друзей-белорусов, кандидата в Президенты РБ 2010 Андрея Санникова, Наталью Радину, Дмитрия Бондаренко и многих других!», - написал Роман Безсмертный в Фейсбуке.

Комментируя в интервью «Радио Свобода» визит Лукашенко в Киев, политик заявил:

«Визит официальный. Согласно протоколу, минимум полгода назад была известна дата. Это не визит, который происходит с сегодня на завтра. Относительно доверия, недоверия - человек, который к вам приезжает с синдромом «председателя колхоза» в условиях, когда Беларусь находится в тяжелой экономической, прежде всего в тяжелой бюджетной ситуации, понятно, зачем приезжает. В Украине другие приоритеты, другая беда. Да еще и ситуация, при которой украинская сторона прекрасно понимает, что к Лукашенко скорее применим термин «зиц-президент» - экономика в чужих руках, политика управляется из чужой страны, из Кремля, армия подчинена по факту другой стране.

С другой стороны, у Украины сегодня есть колоссальные потребности в военно-техническом сотрудничестве, потому что идет война. Дефицит в компонентах оружия, запчастях, агрегатах к технике, которую унаследовали обе страны от СССР, в Украине ощущается. Не случайно эти недосказанности, эти абсолютные пустые фразы на совместном брифинге. Потому что наедине, скорее всего, обсуждался вопрос военно-технического сотрудничества. Обратите внимание на маршрут - Минск-Москва, Минск-Киев. Лукашенко спасает себя. Такого низкого рейтинга в Беларуси, как сейчас, у него еще никогда не было. Я бы не рекомендовал украинским президентам называть Лукашенко «другом».

Заверения, что «война не начнется»... Ему самому нужно бояться. Часть войск, которые зайдут из России на учения «Запад-2017», не покинет Беларусь. Стратегические расчеты России базируются на противостоянии силам НАТО. В Литве, Польше, в других странах Балтии размещены новые тактические соединения, личный состав стран НАТО. Очевидно, что сейчас на передовые рубежи Путин выставит на двух военных базах технику и личный состав. Зная это, обе стороны сегодня молчали и говорили только о том, из-за чего нельзя перессориться.

В 2011 году товарооборот составил 7 миллиардов долларов, а сегодня едва превышает 2 миллиарда. Провалены крупнейшие совместные украинско-белорусские проекты - экспорт электроэнергии, сотрудничество по переработке нефти. О каком доверии может идти речь?», - спрашивает Безсмертный.