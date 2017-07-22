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Анджей Почобут: Украинцы не должны верить в лукашенковские сказки

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  • 22.07.2017, 12:12
Анджей Почобут
Фото: Agencja Gazeta

Заявление Порошенко о том, что в Брестской и Гомельской областях украинцы смогут изучать украиский язык - лукашенковские сказки.

Об этом написал в Фейсбуке журналист Анджей Почобут.

- Заявление Порошенко о том, что в Брестской и Гомельской областях украинцы смогут изучать украиский язык, стоит поместить в раздел «лукашенковские сказки». Также как и обещание начать трансляцию украинского телеканала. Ну не предусматривает лукашенковская система реализации прав национальных меньшинств и все.

Александр Григорьевич считает, что все должны учиться на русском. Остальное блажь и происки врагов.

Нет, конечно, если уж очень украинские дипломаты и украинские организации в Беларуси будут активны в этом вопросе что-то где-то откроют - имеется ввиду один класс. Только даже то, что гарантировано законодательством РБ, придётся с боем выбивать. Так стоит ли президенту Украины, имея негативный опыт с украинским телеканалом, раздувать щеки по поводу якобы каких-то уступок Лукашенко в отношении украинской диаспоры?


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