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Страны ЕС призвали США к выработке единой санкционной политики

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  • 23.07.2017, 8:05
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В Европе считают, что ответные действия Кремля могут негативно сказаться на рынке энергеросурсов.

Руководители Европейского союза призвали Вашингтон согласовывать санкционную политику в отношении России с государствами-членами G7, сообщает golos-ameriki.ru.

В заявлении, распространенном ЕС в субботу, подчеркивается, что инициатива республиканцев и демократов в Конгрессе США о расширении санкций в отношении России может привести к «непредсказуемым последствиям», сорвав попытки стран Европы сократить энергетическую зависимость от Москвы.

«Мы высоко ценим единство, существующее в международном сообществе, в отношении действий России в Украине и в отношении санкций, – говорится в заявлении ЕС. – Мы понимаем, что законопроект о расширении санкций против России и Ирана вызван внутриполитическими соображениями... Мы уже заявляли, насколько важным является согласование любых новых мер… с международными партнерами для сохранения единства в подходе к санкциям».


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