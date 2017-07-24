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В Беларусь на учения «Запад-2017» продолжают прибывать российские военные

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  • 24.07.2017, 9:53
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О прибытии очередной партии российских военных сообщает Минобороны Беларуси.

23 июля в Беларусь прибывать новые российские военные. Это происходит в рамках плановой подготовки к совместным белорусско-российским стратегическим учениям "Запад-2017".

Как уточняет пресс-служба Минобороны Беларуси, первыми прибудут подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации.

В совместных специальных учениях примут участие органы военного управления, соединения, воинские части и организации тылового, технического (материально-технического) обеспечения как Беларуси, так и России.

Вместе белорусские и российские военные проведут подготовку пунктов и средств управления соединениями, воинскими частями и организациями тылового и технического обеспечения вооруженных сил двух стран. Также им надлежит оборудовать районы практических действий войск.


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