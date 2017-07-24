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Минобороны Украины: Мы готовы ответить на провокации во время учений «Запад-2017»

  • 24.07.2017, 14:14
Степан Полторак

Степан Полторак заявил о возможных провокациях со стороны России.

Не исключены провокации против Украины под надуманными предлогами со стороны России во время проведения российско-белорусских военных учений «Запад-2017», заявил министр обороны Степан Полторак в «Фейсбуке», пишет «Гордон».

«Вызывает беспокойство проведение российских учений «Запад-2017». Мы не исключаем возможности провокаций со стороны РФ под надуманными предлогами. При таких условиях Украина вынуждена обеспечивать свою обороноспособность», – написал министр.

21 июля Полторак заявлял, что учения «Запад-2017» могут использоваться для начала агрессии не только против Украины, но и против любой страны Европы.

30 июня глава Минобороны на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что проведение учений «Запад-2017» на границе с Украиной является угрозой для государства.

Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что российско-белорусские учения "Запад-2017" могут выполнить роль «троянского коня».

По мнению министра обороны Эстонии Маргуса Цахкна, Россия может использовать «Запад-2017», чтобы разместить тысячи солдат в Беларуси в качестве предупреждения НАТО.

Учения «Запад-2017» должны пройти с 14-го по 20 сентября.


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