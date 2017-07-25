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Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей

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  • 25.07.2017, 8:38
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ИП готовы присоединиться к акциям протеста по всей стране.

Последнее время поступает все больше тревожных сигналов от предпринимателей из регионов. Рынки заполонили торговцы из Средней Азии. Белорусские предприниматели бьют тревогу, ведь проблема вышла из-под контроля. В Рогачеве приехавшим «бизнесменам» отдали целый холл поликлиники, подобная ситуация в других маленьких городах. Недобросовестные торговцы оккупировали почти все области: берут в аренду от 100 до 500 квадратных метров, работают с нарушением всех законодательных норм.

Одновременно Минфин анонсировал изменения в Налоговый кодекс, которые только усложнят жизнь белорусским ИП.

Можно ли говорить о том, что чиновники лоббируют интересы торговцев из Средней Азии, сможет ли белорусский бизнес оставаться на плаву после очередных «сюрпризов» от налоговиков, выйдут ли предприниматели на Площадь, вслед за «тунеядцами» – обо всем этом cайт Charter97.org поинтересовался у барановичского активиста и предпринимателя Николая Черноуса:

- Началось настоящее нашествие торговцев из Средней Азии. Для больших городов это пока не так актуально. Еще не добрались до нас. В Барановичах открылись четыре торговые точки, а город большой и это не так заметно. Cовсем другая ситуация в маленьких городах – для них это настоящая беда. У меня есть знакомый предприниматель из Крупок, так он говорит, что эти «гастролеры» потушили весь бизнес в городе.

Не удивительно, что люди купились на дешевизну. Рабочие на заводах и предприятиях получают по 200 рублей. Нужно ведь людям как-то выживать. Белорусы очень трепетно стали относиться к ценам. Каждую копеечку берегут. Пойдет на базар - не за 5 рублей, а за 2 рубля купит кофту.

А как нашим предпринимателям конкурировать: заплатишь за аренду, налоги, сборы – остаешься ни с чем. А у «гастролеров» - льготы и полный карт-бланш. Работников не регистрируют, кассовыми аппаратами не пользуются, сертификатов на продукцию нет.

И какая тут конкуренция? Для маленьких городов это сильный удар.

- Почему власти используют двойные стандарты: поднимают требования для ИП и закрывают глаза на многочисленные нарушения со стороны торговцев из Средней Азии? Можно ли сказать, что их кто-то «крышует»?

- Тут все проплачено. Я вам скажу как предприниматель: чтобы мне открыть торговую точку, нужно обивать пороги райисполкома, нужно собрать кипу подписей от всех этих «чинуш». А они проплатили все. Им такие площади выделяются, чтобы мне что-то подобное взять в аренду нужно выиграть тендер. А для этих людей – зеленый свет.

Можно cказать, что существует единый центр управления этим бизнесом. У них очень похожие методы работы, торговцы уходят от проверок. Товар подвозится фурами. Видно, что неплохую копеечку они в Минске заплатили. А белорусские предприниматели закрываются.

А если говорить о качестве, то у них оно просто ужасное. Я не специалист, но посмотрите сами: пару раз надел такой свитер и он расходится в разные стороны. Наша продукция более качественная, но дорогая.

Нужно добиваться того, чтобы прикрыли эту лавочку, работать людям не дают.

- Минфин анонсировал изменения в Налоговый кодекc. Получится ли выходить в плюс после подобных налоговых новшеств?

- Cитуация в белорусском бизнесе ухудшается не с каждым месяцем, а с каждым днем.

Товарооборот постоянно падает, у людей карманы пустые, ходят по рынку, ходят – а купить ничего не купят. Летом еще более-менее идет торговля, люди идут в отпуска, что-то приобрести хотят, россияне приезжают. Еще получается как-то выживать. Но люди с ужасом ожидают наступления осени, это будет настоящий «голый сезон»

Барановичские предприниматели сами ко мне подходят и говорят: давайте мы в сентябре вместе с «тунеядцами» выйдем и заявим о своих правах, выйдем с плакатами, чтобы аренду понизили, налоги. Поборы неподъемными стали.

Будем протестовать, а что нам остается?! Готовим акции, осень будет горячей.


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