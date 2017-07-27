Сенат США согласовал закон о новых санкциях против России 1 27.07.2017, 7:35

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На голосование документ могут вынести уже на этой неделе.

Законопроект, подразумевающий ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР, может быть вынесен на голосование Сената Конгресса США и утвержден на текущей неделе. Об этом, как сообщило агентство Reuters, заявил председатель комитета по иностранным делам Сената Боб Коркер (перевод – ТАСС).

Как он уточнил, законодатели достигли договоренности по существу документа, что позволяет приступить к следующему этапу его утверждения.

Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

Теперь данный документ должен быть рассмотрен Сенатом, ожидается, что верхняя палата Конгресса тоже примет этот законопроект, пользующийся на Капитолийском холме широкой поддержкой как оппозиционной Демократической, так и правящей Республиканской партии.

Затем документ, получивший название «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций», ляжет на стол президента.