Сенат США согласовал закон о новых санкциях против России

Сенат США согласовал закон о новых санкциях против России1
- 27.07.2017, 7:35
- 5,195
На голосование документ могут вынести уже на этой неделе.
Законопроект, подразумевающий ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР, может быть вынесен на голосование Сената Конгресса США и утвержден на текущей неделе. Об этом, как сообщило агентство Reuters, заявил председатель комитета по иностранным делам Сената Боб Коркер (перевод – ТАСС).
Как он уточнил, законодатели достигли договоренности по существу документа, что позволяет приступить к следующему этапу его утверждения.
Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.
Теперь данный документ должен быть рассмотрен Сенатом, ожидается, что верхняя палата Конгресса тоже примет этот законопроект, пользующийся на Капитолийском холме широкой поддержкой как оппозиционной Демократической, так и правящей Республиканской партии.
Затем документ, получивший название «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций», ляжет на стол президента.