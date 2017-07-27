Подстреленный милицией на Новый Год минчанин: Вину не признаю 27.07.2017, 11:15

Андрей Гаврош

Фото: tut.by

В Минске проходит суд над Андреем Гаврошем, в которого в новогоднюю ночь выстрелил милиционер.

В Минске начался суд по делу о стрельбе в новогоднюю ночь. Андрея Гавроша обвиняют в том, что он в состоянии алкогольного опьянения напал на 23-летнего сержанта, которого вызвали жильцы минской многоэтажки, чтобы утихомирить соседей, отмечающих праздник. Конфликт развивался так, что милиционер выстрелил в хозяина квартиры дважды. Фигуранту уголовного дела грозит до 5 лет лишения свободы.

На заседание в суд Москвоского района пришло около 40 журналистов и несколько молодых людей, которые представились зрителями. За решеткой обвинениямый Андрей Гаврош сидит, опустив голову. Парень крепко сжимает руки, заметно, что он волнуется. До последней минуты первая скамья, где должен находится потерпевший милиционер, пустовала. В зал заседания он не торопился заходить, он появился за минуту до начала суда. Молодой человек невысокого роста, держал в руках какие-то бумаги, одет по-граждански: джинсы, майка. Потерпевший милиционер на суде свои права будет защищать самостоятельно, у него нет адвоката.

Потерпевший милиционер

Процесс начался с установления личности обвиняемого. Андрею Гаврошу 29 лет, женат, имеет высшее образование. До задержания работал наладчиком в «Керамине».

— Вину не признаю, — заявил он в суде.

Напомним, 6.47 утра 1 января в многоэтажке по проспекту Любимова раздались выстрелы. Когда на площадку выбежали друзья 28-летнего Андрея, они увидели, как в луже крови лежал их друг, рядом стоял сержант милиции, держа в руках пистолет.

— На спине у Андрея была рана от пули рядом с позвоночником, вторая пуля попала в ногу, — рассказывала tut.by сразу после трагедии Юлия, подруга семьи.

И пострадавшего минчанина, и милиционера отвезли в военный госпиталь. Оказалось, что в новогоднюю ночь друзья пришли к Андрею и его жене отметить праздник, «пили шампанское и водку, но все были на ногах». Ближе к утру кто-то из соседей позвонил в милицию и пожаловался на шум в квартире молодой семьи. События развивались молниеносно. В 6.45 в дверь позвонил милиционер, а уже в 6.47 раздались выстрелы.

Сразу после ЧП ГУВД Мингорисполкома сделало заявление:

— У сотрудника милиции врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей теменной области, кровоподтек шеи и ушиб грудной клетки. Сержант характеризуется с положительной стороны. Выдержан, спокоен, уравновешен, конфликтных ситуаций старается избегать.

В конце января Андрея из реанимации военного госпиталя перевели в СИЗО, сержант милиции выписался и ушел в отпуск, потом снова вышел на службу. От общения с журналистами он отказался.

Фото: Павел Добровольский, TUT.BY

Милиция и прокуратура проверяли, насколько сотрудник милиции правомерно применил оружие.

— По мнению МВД, нарушений в действиях сотрудника милиции нет, — комментировал ситуацию в феврале 2017 года Игорь Шуневич, министр внутренних дел.

При этом он отметил, что молодому сотруднику не хватило навыков и опыта в критической ситуации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 363 УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок». Если вина минчанина Андрея будет доказана, то ему грозит до 5 лет лишения свободы.