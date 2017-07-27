Кремль готовит «дроздовский ответ» США 3 27.07.2017, 13:27

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Россия хочет арестовать дачный комплекс американской дипмиссии.

Россия рассматривает возможность ограничить максимальное количество сотрудников посольства США в Москве в ответ на новые санкции. Об этом «Коммерсанту» сообщили источники в МИД России.

По словам собеседников агентства, в данный момент размер американской дипмиссии в Москве по количеству сотрудников превышает число россиян, работающих в посольстве в Вашингтоне.

Источники также сообщили, что Москва может арестовать дачный комплекс американской дипмиссии в Серебряном Бору и их складские помещения. Собеседники добавили, что также из страны могут быть высланы 35 американских дипломатов. Именно такое количество представителей посольства России в США были вынуждены покинуть Штаты в декабре прошлого года после санкций, введенных на тот момент президентом США Бараком Обамой.

В середине мая «Коммерсантъ» уже сообщал, что Россия может в качестве «зеркальной меры» изъять американскую дипломатическую дачу в Серебряном Бору, склад на Дорожной улице, здание англо-американской школы и резиденцию американского посла «Спасо-хаус» в районе Арбата.

Палата представителей конгресса США 25 июля одобрила законопроект о введении новых санкций в отношении России, Ирана и КНДР. После этого документ должен быть рассмотрен в сенате конгресса. В случае одобрения проект попадет к президенту США Дональду Трампу. В сенате уже пришли к соглашению по новым санкциям и готовы принять законопроект на этой неделе.