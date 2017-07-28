«Дроздовский» ответ Путина 18 28.07.2017, 12:24

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МИД России с 1 августа запретил посольству США использовать дачи и складские помещения.

Россия приостанавливает с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору, сообщили ТАСС в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва оставляет за собой право в порядке взаимности на другие ограничительные меры, которые могут затронуть интересы США.

Кроме того в МИД России заявили, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в РФ, сокращается до 455 человек. Если США в одностороннем порядке вновь сократят численность российских дипломатов в США, за этим последует зеркальный ответ, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ.

О возможности изъятия недвижимости у дипломатов США в Кремле заявили после принятия Конгрессом США закона о новых санкциях против РФ.