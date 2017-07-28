закрыть
28 июля 2017, пятница, 15:36
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Дроздовский» ответ Путина

18
  • 28.07.2017, 12:24
  • 2,305

МИД России с 1 августа запретил посольству США использовать дачи и складские помещения.

Россия приостанавливает с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору, сообщили ТАСС в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва оставляет за собой право в порядке взаимности на другие ограничительные меры, которые могут затронуть интересы США.

Кроме того в МИД России заявили, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в РФ, сокращается до 455 человек. Если США в одностороннем порядке вновь сократят численность российских дипломатов в США, за этим последует зеркальный ответ, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ.

О возможности изъятия недвижимости у дипломатов США в Кремле заявили после принятия Конгрессом США закона о новых санкциях против РФ.


Мнение

Выпейте димедролу, чиновники
Выпейте димедролу, чиновники Ирина Халип
Лучший показатель агонии режима
Лучший показатель агонии режима Евгений Ихлов
Жизнь после Путина
Жизнь после Путина Игорь Яковенко
Лукашенко, как уж на сковородке
Лукашенко, как уж на сковородке Богдан Яременко


Интервью

Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра