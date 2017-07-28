Только дача: России нечем ответить на санкции США 11 28.07.2017, 16:39

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Американский бизнес в РФ отнимать не будут.

В Москве заявили о введении ответных ограничительных мер в отношении США из-за принятия Конгрессом новых санкций против РФ – Россия изымает у американского посольства дачу в Серебряном Бору и складские помещения в Москве. О том, есть ли у Кремля возможность более жесткого ответа Штатам, "Апострофу" рассказал российский журналист и публицист Леонид Радзиховский:

- У России нет никаких возможностей ответить на санкции США. Американские сенаторы и миллиардеры не открывают счетов с Россией, не покупают в России квартиры и дома, не ездят сюда лечиться, учиться, жениться. Так что это – одностороннее движение, потому что российская элита стремится на Запад и в Америку. Русские же не могут прищемить американскую элиту, поскольку она сюда не стремится. Бизнес они здесь делают, но бизнес у них отбирать никто не будет, как, собственно, и у русских в Америке бизнес не отберут.

Европейцы американскими санкциями недовольны. Путин же правду сказал, что политика политикой, но американцы под предлогом этих санкций пытаются спихнуть "Газпром" и впарить свой газ. А их газ, я так понимаю, дороже. Естественно, европейцы не хотят покупать дорогой, а предпочитают дешевый – это понятно. Поэтому коммерческие интересы американцев противоречат, очевидно, коммерческим интересам европейцев, которые совпадают с коммерческими интересами России или хотя бы близки. Но Европа не пойдет против Америки с Россией. Репутация России слишком сильно испорчена. И не только в Америке, но и в Европе тоже. Не надо было по-идиотски влезать в выборы во Франции. Это было чистое безумие. Не надо было восстанавливать против себя [президента Франции Эммануэля] Макрона.

Поэтому, я думаю, что европейцы будут давить на США. Какие-то санкции могут отменять. Санкции – вещь очень гибкая. Американцы вот приняли санкции и написали там: "Но к проектам NASA это отношения не имеет". Почему? Да потому, что в проектах NASA Россия принимает участие, и заменить ее некем. Американцы в этом заинтересованы, значит, там санкций не будет. Там, где американцы не заинтересованы, санкции будут. Это же не моральные поучения, а расчет.

Путин может использовать санкции для мобилизации электората, но это никому не нужно. Это все сказка, кремлевский фейк, на который все покупаются: как Путин проведет выборы, какой образ сочинят российские политтехнологи, как придумать образ будущего? Сначала надо придумать, зачем его придумывать. О каких выборах идет речь? Выборы прошли – Путин избран до 2024 года. Это все барские игры: как левой рукой достать правое ухо. Зачем ему кого-то мобилизовывать, создавать образы будущего – это все дураковаляние. Вот человек купил автомобиль, документы в порядке, все выправлено, но он ночью тихонько, крадучись, подходит к своему автомобилю и два раза оглядывается прежде, чем вставить ключ в дверцу, хотя это его автомобиль. Но у него такая игра. Ему нравятся такие игры. Вот и все выборы.