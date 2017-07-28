Цены на Brent поднялись выше $52 впервые с конца мая 1 28.07.2017, 20:42

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Цены на нефть усилили рост на торгах в пятницу.

Внимание трейдеров направлено на еженедельные данные Baker Hughes о количестве действующих нефтедобывающих установок в США, передает «Интерфакс».

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:35 по минскому времени подорожали на 1,65% - до $52,45 за баррель. Стоимость Brent превысила $52 за баррель впервые с 30 мая.

Цены на нефть выросли на этой неделе более чем на 8% благодаря данным о падении запасов нефти и бензина в США, а также заявлениям представителей ОПЕК о приверженности принятию мер для восстановления баланса спроса и предложения на рынке.

Эксперты отмечают, что очередной отчет Baker Hughes станет важным показателем того, как американские производители нефти справляются с затяжным периодом низких цен.

Количество действующих буровых установок в США быстро увеличивалось в первом полугодии текущего года, однако в июле приостановилось, пишет MarketWatch.

«Чего мы ждем, так это того, что рост застопорился», - отмечает аналитик SCI International Гао Цзянь.