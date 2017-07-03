В Минске проходит акция «За мирную Беларусь!» (Видео, онлайн) 4 3.07.2017, 13:16

Фото: @pr0tez

(обновляется) Сотни человек идут маршем по проспекту Независимости.

Выйти 3 июля в 14.00 на Октябрьскую площадь в Минске призвал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

Сайт Cahrter97.org проводит текстовую онлайн-трансляцию с акции. Видео предоставили «Белсат» и «Радыё Свабода».

14.17

Нина Богинская подняла над колонной большой бело-красно-белый флаг.

14.15

Во время движения людей стало намного больше.

Фото: @pr0tez

14.14

«Хочу смены власти. Смены Лукашенко. Он достал уже всех. Нет сил его терпеть», - заявил молодой человек в футболке с «Погоней», который первый раз вышел на акцию протеста.

14.12

Люди идут через подземный переход, скандируя: «Жыве свободная без Лукашенко Беларусь!»

Калёна рушыць па прсспэкце ў бок ГУМу.. Гучыць жыве Беларусь. pic.twitter.com/VIpK5DWNGN — Жывая Свабода (@svabodalive) 3 июля 2017 г.

14.11

Люди скандируют «Долой Луку!» и «Верым, можам, пераможам!»

14.10

В процессе движения к колонне присоединяются еще люди. Впереди несут растяжку «Баста!»

14.08

Статкевич призвал пройтись маршем по проспекту Независимости. Люди идут в сторону площади Независмости. В колонне движутся уже сотни человек. Люди скандируют «Жыве Беларусь!».

Фото: @pr0tez

14.07

Люди скандируют «Жыве Беларусь!»

14.05

Статкевич: «Наша страна находится под оккупацией. То что произошло этой весной - показывает, что страну оккупировал один человек. Ему надо больше и больше денег и он торгует страной, чтобы продлить свою власть хотя бы на день. Осенью будут военные учения и внутренняя оккупация может замениться внешней. Долг сынов и дочерей Беларуси - не допустить оккупации! Жыве Беларусь! Здесь на Площади собрались лучшие люди страны. Не позволим оккупировать нашу Родину! Жыве Беларусь!»

14.04

Наталья Папкова: «Власти начали давить на меня и устраивать разные провокации. Но если я начала борьбу - останавливаться не собираюсь. Надо идти до конца».

14.03

Люди начинают скандировать «Жыве Беларусь!»

13.59

На Площади собралось более 100 человек. Растяжку «Баста!» несут ближе к проезжей части проспекта Независимости.

Фото: «Наша Ніва»

13.57

Молодая девушка в вышиванке: «Я минчанка, меня зовут Лидия, я пришла поддержать Николая Статкевича, в стране много несправедливости. Беларусь продают по частям - России, другим странам, чуть ли не Турции. Мы, белорусы, не имеем права молчать и терпеть эту власть. Мы должны сражаться за свое будущее и будущее страны. Я против ограбления белорусского народа, против декрета №3 - это вообще какой-то абсурд. У нас тотальная коррупция в стране. Есть вопросы к властями и по тому что было 20 лет назад - по политическим убийствам в первую очередь. Я горжусь тем, что белоруска, и не хочу, чтоб моих детей превратили в рабов в интересах одной семьи».

13.52

Появился первый транспарант - «Баста!». Его держат Максим Винярский и Наталья Папкова.

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

13.51

К акции присоединятся люди, которые ранее участвовали в официальном параде. «Я против диванных протестов, надо выходить на улицы», - говорит участница акции.

13.50

На акцию приехала из Бреста координатор БСДП (Народная Грамада) по Бресту Наталья Папкова - «Бресткая Жанна Д’Арк».

13.48

Играют «Три черепахи» Лявона Вольского. Приехала жена Николая Статкевича Марина Адмович.

13.47

На Площадь пришел координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

13.44

На Площади собралось несколько десятков человек. Играет музыка «Ляписов».

Статкевич достал колонку и врубил Ляписов и песенку про болт. Забавно :) pic.twitter.com/gOe0BNN4Jr — Roman Protasevich (@pr0tez) 3 июля 2017 г.

13.43

Стакевич достает звукоусиливающую аппаратуру.

13.41

«50 миллионов долларов за парад - это огромные деньги. Может не для Лукашенко, у которого на тайных счетах хранится около семи миллиардов. Но для народа - это огромные деньги. Пусть бы лучше отдал их пенсионерам», - заявил Статкевич.

Фото: «Радыё Свабода»

13.39

«Это одна из акций из серии «Власть - народу!», которую мы приурочили к официальному празднику 3 июля. Хотя никакой независимости в этот день Беларусь не получила», - заявил Статкевич журналистам.

13.34

Статкевич: «Сегодня - день освобождения. Поэтому мы будем требовать освобождения Беларуси от внутренней оккупации. Наш главный лозунг - вернуть власть народу! Это наша Площадь. Мы вернули ее себе 1 мая. Мы готовы пойти на переговоры. Переговоры ведут даже с бандитами, которые захватили заложников. Поэтому мы готовы здесь на Площади вести переговоры с бандой Лукашенко. Он в последнее время ведет себя как попрошайка. Но даже с бандитом-попрошайкой можно вести переговоры, если надо спасти будущее Беларуси».

13.32

Статкевич поднимается из подземного перехода на Площадь. Его сразу окружают журналисты и пришедшие на акцию белорусы.

Фото: @pr0tez

13.29

Статкевич приближается к Октябрьской площади.

13.28

На Площади начинают собираться люди. Пришел правозащитник Валерий Щукин.

13.25

Машину такси снова остановила ГАИ. Статкевич и журналисты опять вышли из машины и идут пешком.

13.23

Николай Статкевич вызвал другое такси. Журналисты и политик продолжают ехать к Площади. «Это неубедительная попытка нам помешать. Мы к этому были готовы», - прокомментировал политик.

13.22

ГАИ остановила всю колонну машин и разбирается с водителями. Статкевич и журналисты решили идти на Площадь пешком.

13.20

Машину с Николаем Статкевичем остановила ГАИ. Политик и журналисты вышли из машины.

13.12

Николай Статкевич вместе с журналистами на такси поехали на Площадь. Колонна из пяти машин отправилась от дома политика в центр Минска.

13.00

Чтобы предотвратить похищении Николая Статкевича спецслужбами, как во время прошлых акций, журналисты собрались возле дома политика.