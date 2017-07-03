закрыть
3 июля 2017, понедельник, 18:51
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Эндрю Бадда: Учения «Запад-2017» несут угрозу Украине

3
  • 3.07.2017, 14:59
  • 6,695

Представитель НАТО рассказал о возможных последствиях российско-белорусских учений.

Проведение российско-белорусских учений «Запад-2017» вызывает обеспокоенность на Западе, поскольку они могут повлиять на ситуацию по Украине, заявляет руководитель отдела оборонных возможностей директората оборонной политики НАТО Эндрю Бадда, передает «Интерфакс».

«Кавказ-2014» (командно-штабные учения Южного военного округа, которые проходили 17 - 23 сентября 2012 года в Вооружённых силах России) помог россиянам захватить часть территории Грузии, поэтому учения «Запад-2017» вызывают обеспокоенность на Западе, поскольку это может серьёзно повлиять на ситуацию по отношению к Украине», - сказал Э.Бадда в ходе семинара Роуза-Рота «Безопасность и стабильность в Украине и Черноморском регионе» в понедельник в Киеве.

Он отметил, что учения «Запад-2017» предусматривают «серьезные, масштабные перемещения сил по железной дороге» и другие мероприятия, которые не могут не вызывать опасений.


Мнение

Гибель Орды
Гибель Орды Леонид Гозман
Почему Лукашенко насупился на встрече с Путиным
Почему Лукашенко насупился на встрече с Путиным Андрей Колесников
Литература и Чергинец
Литература и Чергинец Ирина Халип
А настоящие ли у любителя парадов полковники?
А настоящие ли у любителя парадов полковники? Виктор Корнеенко


Интервью

Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы