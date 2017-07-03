Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два 4 3.07.2017, 15:48

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Николай Статкевич

Акции протеста против белорусско-российских учений продолжатся.

По окончании акции “За мирную Беларусь”, которая прошла сегодня в центре Минска, лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич заявил, что следующая акция оппозиции пройдет также с требованием отмены белорусско-российских учений “Запад-2017”.

- Пока эта идея только обсуждается среди активистов Рады Белорусского Национального Конгресса, поэтому я много сейчас сказать не могу. Подождем второй половины июля, когда соберется Рада и будет формально принято решение. Есть осознание, что перед учениями, которые начнутся в сентябре, нужно что-то делать, обозначить волю людей к независимости и неприятию присутствия чужой армии государства, которое ведет войны, в том числе с нашими соседями. Их присутствие на нашей земли – опасно, - сказал лидер БНК журналистам. - У меня есть предложения по формату акции, и он будет отличаться от сегодняшнего, но есть предложения по дате от других коллег. Все это мы сведем вместе.

Основная тема – это стратегия, план, к этому мы готовимся, а также заодно мы обсудим эту акцию. Что касается необходимости протеста – есть полный консенсус в Раде БНК, потому что мы собрались вместе бороться, мы понимаем, что любой протест, действие начинается с малого, с его примера.

Если ждать пока что-то там само собой созреет и вылупиться, то если бы мы так ждали эти 23 года, то, наверное, уже страну свою «прождали».

Я праздную День независимости 25 августа. Это связано с ГКЧП, потому что Беларусь стала юридически независимой после ГКЧП, когда декларация, которая была принята 27 июля 1990 года, была принята в качестве Конституционного закона.

Но дело в том, что если мы «подпишемся» на акцию в середине сентября, то две акции одна за другой – это очень сложно. Мы пошли на нарушение этого известного любому политологу правила только ради молодых людей, которые сидели по «делу патриотов», потому что это святое и было очень необходимое и правильное решение.

Если кто-то хочет выйти 27 июля, 25 августа, то пожалуйста, мы это приветствуем, но свои силы будем концентрировать на угрозе.

- Расскажите подробнее, какую угрозу вы видите в учениях «Запад-2017»?

- Знаете, чем больше мы будем про это говорить и протестовать, тем менее реальной она будет. Но даже 10% вероятности угрозы – это уже очень много. Я против присутствия любых иностранных военных на нашей земле. Особенно из тех государств, которые воюют.

Считаю, что мы должны согласно нашей Конституцией стремиться к нейтралитету, имея хорошие отношения с соседями. Российские войска же воюют с Украиной, Россия в конфликте с НАТО.

Все эти сценарии, прорывы Сувалкского коридора могут очень дорого нам обойтись, потому что они учатся-учатся, а потом делают. Лучше бы мы могли поучиться сами, без этой армии, тем более в таком количестве. Никто не знает, что придет в голову российскому правительству через месяц-два, тем более накануне президентских выборов. Никто этого сказать не может.

Я боюсь за своих близких и свою страну. Я не буду оценивать, сколько там угрозы - 10%, 20% или 30%, но опасность есть и нужно реагировать. Акция будет, она пройдет неожиданно и будет очень символичной.