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Миклош Харашти приехал в Минск по приглашению ОБСЕ

  • 3.07.2017, 22:45
Миклош Харасти

Спецдокладчик ООН по правам человека намерен озвучить свое мнение о правах человека в Беларуси во время ПА ОБСЕ.

Спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Миклош Харашти приехал в Минск. Он примет участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в белорусской столице 5−9 июля. Харашти прибыл в качестве приглашенного эксперта, а не спецдокладчика, но он все равно намерен озвучить свое мнение о правах человека в Беларуси во время ПА ОБСЕ, сообщает правозащитный центр «Весна».

По приезду в Минск Миклош Харашти выразил сожаление по поводу того, что данный визит в Беларусь он осуществляет не в качестве спецдокладчика ООН, тем не менее, он сообщил, что свою позицию относительно ситуации с правами человека в Беларуси сможет озвучить на официальной площадке: в качестве приглашенного эксперта господин Харашти выступит на параллельном мероприятии во время 26-й сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, которое состоится 6 июля.

В комментарии по случаю визита в Беларусь Харашти выразил надежду, что участие в таком официальном мероприятии как сессия ПА ОБСЕ станет первым шагом на пути к признанию официальным Минском мандата странового спецдокладчика ООН.

Напомним, с 2012 года Миклош Харашти является Специальным докладчиком по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Совета по правам человека ООН. Однако белорусские власти с самого начала не признают этот мандат и отказываются от сотрудничества со специальным докладчиком. Посетить Беларусь в этом качестве господин Харашти не имел возможности, поскольку для этого необходимо официальное приглашение властей.

При подготовке всех своих отчетов спецдокладчик использует информацию от белорусских правозащитников, экспертов, журналистов, с которыми встречается за пределами страны, черпает необходимые сведения из официальных документов, а также из переписки граждан Беларуси с другими правозащитными механизмами ООН. Последний отчет по Беларуси спецдокладчик представил Совету по правам человека ООН 14 июня этого года, а 23 июня Совет принял резолюцию по Беларуси, продлив мандат спецдокладчика еще на один год. Правозащитное сообщество приветствовало продление международного контроля за ситуацией в Беларуси.


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