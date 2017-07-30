Как преподаватель купил за биткоины квартиру в центре Минска 36 30.07.2017, 9:55

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Фото: 123rf

Ради просторной «двушки» молодой человек обналичил ничтожную часть своих сбережений в криптовалюте.

Пока одни гики в 2010 играли в world of warcraft, герой репортажа kyky.org, пожелавший назваться преподавателем Геннадием, купил игровой ноутбук и начал майнить биткоины.

Прошло семь лет, и после вывода мизерной доли своих криптоденег Геннадий без колебаний купил квартиру в центре города.

Если вы все еще думаете, что по жизни занимаетесь не тем, почитайте его рассказ о том, как работает рынок криптовалют, до какого времени есть смысл вкладываться в биткоины и почему майнер должен быть спокоен, как удав:

- Я узнал о биткоинах в 2010 году – наткнулся на статью Хабрахабра о майнинге. Тема показалась интересной, начал углубляться, хотя все тексты об этом были довольно техническими и порог вхождения – высоким. С позиции обывателя можно было подумать, что это какая-то гиковская игрушка. Но я сопоставил всю информацию и почувствовал, что за этим кроется что-то значимое. Для каждого события можно вывести волнообразный график с характерными для волны ростом, пиком и логическим падением. И, в случае если вы хотите поиметь больше профита, такие волны нужно ловить в самом начале – тогда есть шанс преуспеть. У меня это получилось.

«Майнеры уже в 2010 столкнулись с проблемой мощностей и огромными счетами за электричество»

Фото: Andrey Boyko

Изначально система была примитивной: стоило только скачать клиент, кошелек, специальную программку, с помощью которой проводились все математические вычисления, и исходя из мощности своего компьютера, добывать какое-то количество биткоинов. Правда, майнеры уже в 2010 столкнулись с проблемой мощностей и огромными счетами за электричество. Чем больше компьютеров подключалось к сети, тем сложнее было майнить. И все же времена тогда были славные – биткоин стоил 15 центов. Я взял карточку Москва-Минск, подключил ее к PayPal и купил у каких-то энтузиастов достаточно много битков. А через год уже обзавелся дорогим на тот момент ноутбуком с самой мощной видеокартой и процессором, чтобы намайнить свои биткоины. Друзья-геймеры тогда сказали, мол классный игровой ноут, я покивал и начал вести очень скрытную жизнь.

В 2011 году они стоили уже по 38 баксов. Это был первый взлет, за которым последовало глобальное падение на 95%. Но меня тогда доллары не интересовали, это был чистый эксперимент. Я учился в универе, жил с родителями, вел вполне обычную студенческую жизнь, но с постоянно работающим ноутбуком и периодическими выговорами из-за больших счетов за электричество.

В какой-то момент я решил, что эксперимент удался и забыл о нем до 2013 года, когда началась массовая истерия, связанная с первым взлетом биткоинов до 1000 долларов. Вот тогда-то я почувствовал себя султаном из «Золотой антилопы», на которого сыплется все это богатство.

Не знаю, сила духа это была или слабоумие, но я тогда не продал ни одного биткоина, думая о том, что он вырастет еще больше или вообще заменит доллар. У меня возникла амбициозная мысль попытаться заработать все эти деньги самому, хотя сумма была неподъемная – на нее я мог бы купить несколько Феррари.

«У белoрусов смертельная аллергия к авантюрному мышлению, которое не позволяет выйти за рамки обычного и зарабатывать больше»

В том же году я узнал про другие криптовалюты – лайткоин, неймкоин. Они начали появляться, как грибы после дождя. Сейчас криптовалюту может создать вообще кто угодно – ты можешь создать свою АняКоин, есть ТрампКоин, ХиллариКоин. Когда проходила предвыборная гонка, по ним даже предсказывали, кто победит. Всего сейчас около 800 криптовалют на рынке. Есть криптовалюты, которые не нужно майнить на компьютере, достаточно их просто купить, и монеты будут сами генерироваться.

В 2013 я закупился лайткоинами по 40 долларов. И это была одна из самых больших трейдерских ошибок, потому что тогда начался очень сильный спад – лайткоин на несколько лет осел на своих ничтожных 4 баксах. Я ничего не заработал, но и ничего не потерял, потому что не переводил криптовалюту в фиатные деньги. Это очень сложно для нашей психологии – белoрусы не могут перестать переводить в доллары. Хотя у меня тоже довольно интегрированное мышление. Например, в 2014 году я перевел все свои биткоины и лайткоины на холодные кошельки – флешки, заказанные на Амазоне. То есть я хоть и за инновации, но лучше все хранить на флешечке.

Фото: Алексей Гунькин

Следующие два года я очень много работал, начали появляться свои накопления, которых в принципе было достаточно для убитой однушки в минской хрущевке. Но я решил, что заслуживаю большего – жизнь одна, и ее нужно прожить стильно. Тогда я впервые подумал о выводе части биткоинов. Это не была их большая часть, поэтому я не предал того юного прыщавого энтузиаста из 2010, верившего в мир, в котором криптовалюты победят и вся финансовая система будет выглядеть иначе. Биткоины можно продать на бирже, но я пошел более рискованным путем – через соцсети, где можно договориться напрямую с покупателями.

Хорошо помню, как ко мне приехали какие-то мужики с мешком налички, и я им дрожащими руками перечислил биткоины на кошелек по 500-600 долларов за штуку. В итоге хватило денег на двушку в центре Минска. Сейчас делаю в ней ремонт.

Я никогда не стремился к лакшери жизни за биткоины на своем острове с реками из шампанского и берегами из иранской икры – такие истории тоже есть. Когда эта тема дошла до более широких кругов, начали появляться локальные мемы, аля «Один эфир – один ламборджини», «Скоро будем брать сатошики за тысячи долларов» (сатошик – ничтожная доля одного биткоина). Я решил, что жизнь нужно прожить не просто стильно, но и весело. Можно, конечно, пить и путешествовать, но и это наскучит лет через 5-10, поэтому лучше заниматься неким созиданием, творчеством, инвестировать в правильные вещи. Сальвадор Дали говорил, что один из принципов талантливого художника – это разбогатеть и стать мультимиллионером как можно быстрее. Финансы сами по себе не отвечают на все вопросы. Но все-таки когда я захожу на Тутбай или Онлайнер, читаю комментарии, жалость к белoрусам смешивается с раздражением. Если вы постоянно ноете о том, что зарплата маленькая, квартира тесная и налоги высокие, вы это заслужили.

Я не один Д'артаньян в Беларуси, но после того, как я осознал, какие деньги у меня лежат на флешках, мой мозг начал лихорадочно думать, как можно получить такие же суммы легальными способами за счет построения карьеры и своих проектов. Возможно, это менталитет или психологические эксперименты, которые проводились в стране на протяжение десятилетий, но у большинства белoрусов наблюдается смертельная аллергия к авантюрному мышлению, которое не позволяет выйти за рамки обычного и зарабатывать больше сказанного. Люди с синдромом троечника. Я немногим из своего окружения рассказал о том, как можно заработать на криптовалюте, но только человека три вписались, остальные продолжали жаловаться на зарплату. Гораздо легче соблюдать статус кво и странствовать на низких скоростях. Биткоин и нескончаемая страсть к жизни очень здорово отфильтровали мое окружение, и я благодарен судьбе за это.

«Бывает, у тебя на руках плюс 5 000 долларов из-за взлета, но сходил ты в туалет – а уже минус 10 000»

И все же стоит понимать, что если вы решитесь сыграть в умелого трейдера на крипторынке, что является отдельной темой, – это тоже весьма специфичная ниша. В конце концов, есть много рисков. Например, синдром игрока, когда люди с большим оптимизмом скупают криптовалюту, надеясь быстро обогатиться, но рынок, как говорится, отымеет всех. Есть очень тонкая грань между зарабатыванием денег и игрой. Если относиться к биткоинам, как к рулетке, вероятность все слить стремится к 100%.

Фото: Тарас Бычко

Есть и другие сложности. Во-первых, это постоянное развитие системы и прикручивание новых фич на ходу. Если говорить об окончательном количестве битков, то тут тоже все не так уж и просто: последний биткоин добудут только через много десятков лет, поэтому относиться к нему как к средству для инвестиций пока не стоит. Во-вторых, волатильность криптовалюты – бывает, у тебя на руках плюс 5 000 долларов из-за какого-то взлета, но если ты переводишь часть битков через биржу, сходил в туалет – а уже минус 10 000, к этому сложно спокойно относиться. Комиссии при переводах могут достигать 10%, что в долларовом эквиваленте довольно много. Но в этой системе нет таких посредников, как банки. Ты просто платишь человеку, у которого достаточно мощностей для перевода транзакции. Не подумайте, я не делаю из банков монстров, это прекрасные места, там работают очень красивые сотрудницы, но в то время, как ты платишь за этих красивых сотрудниц, я лучше буду платить за других женщин. Кроме того, банковская система не покрывает весь мир, есть африканские страны или тот же Афганистан, где банки не работают, и в таких случаях биткоины могут служить гуманистическим средством – для оплаты труда эмансипированных женщин и девушек. Да и через банки довольно проблематично оплачивать некоторые из услуг по анонимным банковским карточкам, которыми я пользуюсь в этой стране.

Рынок криптовалют сейчас в зачаточном состоянии – там вертится всего около 100 миллиардов долларов, что хоть и больше состояния Билла Гейтса, но значительно меньше, чем объем рынка IPO, где крутится 40 триллионов долларов.

А чтобы уничтожить криптовалюты, нужно как минимум отключить весь интернет.

Но биткоины до сих пор любят демонизировать из-за того, что изначально за них покупались наркотики, оружие и прочие «блага» человечества в даркнете.

Фото: Тарас Бычко

Это может быть либо самая масштабная афера за всю историю человечества, либо парадигмальный переход к чему-то новому – столкновение двух финансовых миров. Покупать биткоины сейчас – значит поддерживать очень дорогой эксперимент. И если вы на него решитесь и заработаете достаточно долларов, чтобы вывести их и жить припеваючи всю жизнь, вы предадите систему криптовалюты. Согласен, возникает вопрос, почему я такой умный, раз вывел часть битков на покупку квартиры? Разъясню: на тот момент у меня было достаточно легальных денег, но хотелось больше, как и любому порядочному материалисту. Я вывел мизерную часть – считайте, закрыл вопрос с некоторыми потребностями. И если налоговая нагрянет с вопросами, я для них буду просто самоуверенным засранцем: за эти годы мне удалось выстроить карьеру и цепочку подработок таким образом, что я просто смешаюсь с толпой людей, которые получили то, чего заслуживают.

Я еще верен юношеским идеалам, и у меня есть свой метод и вера, как инвестировать в это предприятие. Нужно вложиться в крипту и забыть о ней, дожидаясь момента, когда в Беларусбанке появится мануал по переведению фиатных денег в биткоины. Один из основных уроков, который преподал мне биткоин, – счастье не в количестве денег, а в возможности их зарабатывать. Главное – жить в кайф, монеты – это второстепенно.