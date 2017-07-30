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На крыше Красного костела появилась пасека

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  • 30.07.2017, 15:58

В пяти ульях на крыше костела живут 60 тысяч пчел.

Настоятель минского Красного костела (святых Симеона и Елены) ксендз Владислав Завальнюк организовал на крыше храма пасеку.

Обитатели мини-пасеки – 60 тысяч пчел, которые не жалят людей, сообщает БТ.

В 2015 году идею кс. Завальнюка устроить пасеку поддержал Минсельхозпрод Беларуси, однако городские власти отнеслись к проекту критически. Но пасека все же появилась, в пяти ульях живут 60 тысяч пчел, которые собирают нектар с городских растений.

«Пчелы – самый важный элемент в сохранении богатства растительного мира», – уверяет кс. Владислав Завальнюк.

Пчелиные пасеки существуют на крышах мегаполисов во многих городах мира – в Лондоне, Париже, Дублине, Нью-Йорке.


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