На крыше Красного костела появилась пасека

На крыше Красного костела появилась пасека4
- 30.07.2017, 15:58
В пяти ульях на крыше костела живут 60 тысяч пчел.
Настоятель минского Красного костела (святых Симеона и Елены) ксендз Владислав Завальнюк организовал на крыше храма пасеку.
Обитатели мини-пасеки – 60 тысяч пчел, которые не жалят людей, сообщает БТ.
В 2015 году идею кс. Завальнюка устроить пасеку поддержал Минсельхозпрод Беларуси, однако городские власти отнеслись к проекту критически. Но пасека все же появилась, в пяти ульях живут 60 тысяч пчел, которые собирают нектар с городских растений.
«Пчелы – самый важный элемент в сохранении богатства растительного мира», – уверяет кс. Владислав Завальнюк.
Пчелиные пасеки существуют на крышах мегаполисов во многих городах мира – в Лондоне, Париже, Дублине, Нью-Йорке.