На крыше Красного костела появилась пасека 4 30.07.2017, 15:58

В пяти ульях на крыше костела живут 60 тысяч пчел.

Настоятель минского Красного костела (святых Симеона и Елены) ксендз Владислав Завальнюк организовал на крыше храма пасеку.

Обитатели мини-пасеки – 60 тысяч пчел, которые не жалят людей, сообщает БТ.

В 2015 году идею кс. Завальнюка устроить пасеку поддержал Минсельхозпрод Беларуси, однако городские власти отнеслись к проекту критически. Но пасека все же появилась, в пяти ульях живут 60 тысяч пчел, которые собирают нектар с городских растений.

«Пчелы – самый важный элемент в сохранении богатства растительного мира», – уверяет кс. Владислав Завальнюк.

Пчелиные пасеки существуют на крышах мегаполисов во многих городах мира – в Лондоне, Париже, Дублине, Нью-Йорке.