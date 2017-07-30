«Ягоды с рук покупать теперь - русская рулетка» 3 30.07.2017, 18:31

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Фото: tut.by

Грозит ли белорусам появление загрязненных продуктов?

Правитель Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 27 июля, подписал указ № 259, лишивший километровой охранной зоны Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Сделано это, согласно документу, "с целью снятия ограничений … по использованию земельных участков, находящихся на его территории". В пресс-службе диктатора отмечают, что принятие указа будет способствовать "ведению хозяйственной деятельности вблизи границ заповедника".

Заповедник, созданный в 1988 году, включает белорусский сектор 30-километровой зоны (зоны отчуждения) Чернобыльской АЭС. Его площадь составляет 2162 кв. км Брагинского, Хойникского, Наровлянского, Калинковичского и Мозырского районов. Здесь сконцентрировано около трети выпавшего на территорию Беларуси после аварии на ЧАЭС радиоактивного цезия, более 70% стронция и 97% плутония - основных дозообразующих элементов, передает dw.com.

Заповедник остается под охраной

Полесский заповедник находится в ведении департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси. В департаменте комментировать указ диктатора отказались.

Это утверждение в интервью DW опроверг официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий. По его словам, речь идет о прилегающей к заповеднику территории в 1 км. Заповедник был и остается под охраной, действует контрольно-пропускной режим.

Что же изменилось? Сотрудник Полесского радиационно-экологического заповедника, который просил не называть его фамилию, в интервью DW подтвердил, что и в дальнейшем въезд и вход на территорию заповедника будет только по пропускам. В соответствии же с указом, знаки, предупреждающие о радиационной опасности, будут размещены непосредственно на границах заповедника. То есть фактически они сдвинутся на 1 км.

"В охранной зоне были запрещены охота, рыбалка, сбор грибов и ягод. Люди, не исключено, подтянутся к границам заповедника, и появится возможность в некоторых случаях регулировать численность хищных зверей на прилегающих к нему территориях", - говорит сотрудник заповедника.

"Ягоды с рук покупать теперь - русская рулетка"

Директор ОО "Ахова птушак Бацькаўшчыны" Александр Винчевский объяснил, что охранная зона Полесского радиационно-экологического заповедника - "это как переходная зона к территориям более загрязненным, хотя и на ней есть участки с загрязнением до 40 кюри". В этой связи экологический активист выразил сожаление в связи со снятием ограничений на использование этой земли - "как будто окружающим хозяйствам не хватает площадей для хозяйствования".

В социальных сетях после информации о подписании указа появились настороженные комментарии. Например, пользователь Facebook из Гомеля Петр Кузнецов недоумевает, почему президент лишает заповедник охранной зоны: "Это к чему? Уже в реках нет рыбы, в лесах - зверей и ягод, а народ все голоднее? Я не понимаю смысла вообще, но что я точно знаю: грибы, ягоды с рук покупать теперь - русская рулетка".

В свою очередь Александр Винчевский отмечает, что в последние годы идет освоение земель, которые еще недавно считались загрязненными радиацией после аварии на ЧАЭС, "хотя пять периодов полураспада, которые должны пройти для освобождения этих земель от большинства радиоактивных изотопов, еще не прошли".

На официальном сайте заповедника сказано, что "из-за загрязнения долгоживущими трансурановыми радионуклидами территория Полесского государственного радиационно-экологического заповедника не может быть возвращена в хозяйственное пользование в обозримом будущем". Однако, напоминает Александр Винчевский, 6 лет назад было предложение от районных властей, чтобы в самом заповеднике позволить пахать, сеять и использовать древесину: "Но это тогда не разрешили, потому что большинство министерств оказалось против".

Экологи обеспокоены давлением на заповедник

"Мы думали, что будут менять экспериментально-хозяйственную зону, занимающую 68 000 га, и даже вчера ходили к начальнику департамента (по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС. - Ред.). Он нас успокоил, заверив, что речь идет лишь об охранной зоне. Будет еще меняться граница заповедника в районах населенных пунктов - там якобы людям очень неудобно. Но о широкомасштабном изменении границы речь не идет", - рассказал Винчевский.

Правитель Беларуси подписал указ № 259 после своего визита в Киев. Поэтому возникла версия, что появление документа связано с проектируемым международным водным путем Е-40 из Балтийского моря в Черное. Проект включает и углубление реки Припять с нынешних 1,5 метров до 2,5 метров.

На протяжении 80 километров Припять протекает по территории Полесского заповедника. В случае реализации проекта Е-40, экологи опасаются радиоактивного загрязнения Днепра, что может угрожать попаданием радионуклидов в источники питьевой воды для Киева.

Однако указ Лукашенко с проектом Е-40, похоже, никак не связан. "Припять только в районе Наровли входит в охранную зону, большая ее часть просто пересекает заповедник по центру", - констатирует Винчевский. Поэтому главные перемены, вызванные указом, заключаются в том, что охотиться и пахать теперь будут совсем рядом с границей зоны отчуждения, а все, что при этом будет добыто на охоте и выращено на полях, окажется на столах белорусов.