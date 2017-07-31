США готовят новые санкции против Венесуэлы 1 31.07.2017, 8:38

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Фото: Reuters

Под санкции может попасть нефтяной сектор страны.

США могут ввести санкции против Венесуэлы из-за выборов в национальное учредительное собрание в этой стране, сообщает Reuters.

О введении санкций может быть объявлено в понедельник, 31 июля.

Отмечается, что под санкции могут попасть нефтяной сектор Венесуэлы и несколько высокопоставленных венесуэльских чиновников. В качестве возможной меры назван запрет на продажу из США легкой нефти, которую Венесуэла смешивает с более тяжелыми топливом и экспортирует.

Напомним, 30 июля в Венесуэле состоялись выборы в национальное учредительное собрание. Среди кандидатов ни один не представлял венесуэльскую оппозицию.

Оппозиция Венесуэлы в понедельник проведет общенациональную акцию протеста против действий властей и созыва Конституционной ассамблеи (КА). Об этом сообщил один из главных политических противников президента Николаса Мадуро, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес.

«Уже завтра, начиная с полудня, начнется протест по всей стране», — цитирует политика оппозиционная коалиция «Блок демократического единства» в своем Twitter.

По данным оппозиции, жертвами насилия на акциях протеста в субботу и воскресенье стали не менее 16 человек.